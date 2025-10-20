快訊

AI泡沫化？ 葉俊顯：與網路泡沫化完全不同

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。圖／本報資料照片
國發會主委葉俊顯上任近2個月，今首次到立院進行業務報告，強調施政重點是均衡台灣、與AI新十大建設，目標全力打造台灣成為「經濟日不落國」，對於立委擔憂會否AI泡沫化，葉俊顯則強調，現在AI發展與當初網路泡沫化完全不同。

國發會在業務報告中提到，透過AI新十大建設在2040年創造15兆元以上產值與50萬個高薪就業機會，讓台灣AI實力成為全球排名前5。

但日前美國錫安銀行（Zions Bancorporation）和西部聯盟銀行（Western Alliance Bancorp）在2025年10月16日爆發信貸危機，市場不少對於AI泡沫化的示警，擔心當初網路泡沫化的情況重演，會否出現系統性的風險，影響到全球。

國民黨立委謝衣鳯就質疑，若是美國銀行爆發系統性風險，市場就擔憂是否會向2008年的金融風暴，進而影響到全球。

葉俊顯表示，當初網路泡沫化時，沒有發展出很多終端應用，但現在AI發展，從雲端得資料中心、算力中心落實到終端，現在AI應用面並沒有想像那麼多，但持續成長中。

AI

