國泰金10月國民經濟信心調查：六成民眾認為物價偏高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
主計總處於8月預估2025年台灣經濟成長率4.45%、通貨膨脹率1.76%。中央社
主計總處於8月預估2025年台灣經濟成長率4.45%、通貨膨脹率1.76%。中央社

主計總處於8月預估2025年台灣經濟成長率4.45%、通貨膨脹率1.76%。國泰金控20日公布2025年10月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對2025年經濟成長率平均預期值為3.42%，雖較上月上揚，但仍低於官方預測，通膨預期也偏高，六成民眾認為通膨率高於2%。

調查顯示，有67%的民眾預期明年經濟成長率可達3%以上，而在物價方面，民眾預期2025年通膨率平均為2.25%，與上月持平；約60%的民眾認為通膨率將高於2%，顯示民眾對物價上升的感受仍強烈，通膨預期仍偏高。整體而言，民眾對景氣展望較為樂觀，但對物價壓力的敏感度尚未明顯下降。

國發會公布8月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。國泰金10月調查指出，民眾對景氣現況樂觀指數回升至-12.8，景氣展望樂觀指數升至-14.5，延續近月來回升走勢。

消費面表現亦見轉強，大額消費意願指數升至5.9，耐久財消費意願指數上揚至-14.1，反映民眾在景氣樂觀改善下，對於汽車、家電等耐用品消費信心回升。房市部分，買房意願微升至-45.1，賣房意願指數走揚至-32.4，整體房市交易意願略為增強。

