黃仁勳將出席南韓APEC企業領袖峰會

曾經雄霸一方的電視購物為何淪為「夕陽產業」？2010年時的電視購物市場規模約400到500億元，如今降到約150億元。業者表示，「像是momo、東森等市場領導者，每個月都說業績很爛，都比上個月更差。」，在各種新媒體崛起的時代，電視購物有可能東山再起嗎？電視購物未來若徹底消失，關鍵在這一群人...

2025-10-19 10:30