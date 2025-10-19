勞團抗議仲介狂收買工費 勞動部：最高處20倍罰鍰並停業
MENT台灣移工聯盟上午前往勞動部舉行「仲介狂收買工費，勞動部東搞西搞搞不對」記者會。勞動部19日回應，仲介公司如收取「買工費」屬於收取標準以外費用，依法最高處20倍罰鍰，並處以停業處分。移工如遇仲介收取買工費，可向1955專線申訴，並派案至地方政府處理。
勞動部表示，移工聘僱期滿或有不可歸責事由經核准得轉換雇主或工作。另為強化移工轉換雇主作業程序，勞動部於桃園及彰化已設置2處「雇主聘僱移工轉換服務中心」，由雙語專人提供一案到底通譯諮詢及媒合服務，並陸續規劃擴增服務據點及增補各就業中心通譯人員，友善移工轉換雇主服務。
勞動部指出，仲介公司如收取「買工費」屬收取標準以外費用，依法最高處20倍罰鍰，並處以停業處分。移工如遇仲介收取買工費，可向1955專線申訴，並派案至地方政府處理，勞動部將持續透過多元管道宣導仲介不得收取買工費。同時，勞動度也已建立仲介公司例行訪查及高風險仲介公司專案查察機制。
移工如遭仲介公司或任何人收取期滿續聘或期滿轉換等相關費用，可提供具體事證向勞動部、地方政府或撥1955專線提出檢舉，勞動部將依法查辦，並協助移工取回已支付之費用，勞動部將請移工聯盟提供個案申訴資料 ，依法查處；另勞動部已運用就業安定基金補助地方政府每年編列法律諮詢、出庭及民事訴訟費等相關費用，提供移工法律協助資源。
勞動部強調，對於人力仲介超收問題是相當嚴肅看待，將持續強化仲介管理及修正仲介評鑑指標等機制，引導仲介公司及雇主接軌接軌公平招募國際要求，並強化政府在移工聘僱過程中的角色，以減少對仲介的依賴，提升移工權益並提升聘僱透明度。
