獨／美關稅衝擊…台中工業區廠房易主暴增 另中型工具機主機廠將關門

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
工具機大廠程泰集團會長楊德華表示，工具機產業前景不樂觀，明年見真章。本報資料照
工具機大廠程泰集團會長楊德華表示，工具機產業前景不樂觀，明年見真章。本報資料照

受美國關稅衝擊，經營環境不佳，台中產業園區廠辦易主件數增加，在工業區裡有廠房的工具機大廠程泰集團會長楊德華亦表示，廠區附近有3塊地近5千坪要易主，而且不好的還不僅是工具機，一些傳統產業都不好。另外，中部地區一家中型主機廠接著就要關門，對於工具機產業前景感覺並不樂觀。

深耕商仲開發公司總經理陳永銓上午說，他這一個月接到台中工業區的廠辦和商辦要賣的件數是上半年的總數，突然暴增起來，至少有20件以上，行業遍及熱處理、衛浴、印刷、塑膠等，實際原因不明，但就產業面而言，從疫情以來，經營就不易，川普上台後又有美國關稅衝擊，很多業者感覺經營困難，加上還有二代接班、勞工條件變差等，因此順勢結束營業。但是，接手並不熱絡，以10件要賣而言，有意接手的買方大概只有3件。

楊德華亦感慨，以往景氣好時，台中產業園區只要有人說廠房想賣，馬上就有人要接手，但如今景況已不同。他說，他的工業五路廠區附近有廠房要賣，他每天早上會實地繞過去看，發現廠房已沒什麼人，景況的確不好，總共3塊地有近5千坪。他說，事實上，不僅工具機不好，包括腳踏車、螺絲、模具等也都很慘，這是全面性的。

對於工具機產業，他說，日圓兌美元匯率從2020年9月至2025年9月，5年期間貶值幅度42.4％、新台幣僅貶值3.61％，再加上美國對日本對等關稅15％不疊加，台灣對等關稅20％還疊加原本關稅，差距約10％，出現日本機台反倒比台灣便宜20％～30％的情形，買家寧願買日本的。就算台灣和日本的工具機同價，但日本是賺錢的，台灣是賠錢的。

而大陸近年工具機產值追上來，又積極併購歐洲的廠，競爭力很快會上來，台灣工具機產業處境十分艱難。中部一家中型的工具機主機廠最近已把員工資遣，很快就會正式宣布關廠，就是因為外在環境太差了。整個工具機產業未來如何，明年就要見真章了。

工具機 日本 關稅

電視購物淪夕陽產業 業者靠「這群人」暫撐住拚轉型

曾經雄霸一方的電視購物為何淪為「夕陽產業」？2010年時的電視購物市場規模約400到500億元，如今降到約150億元。業者表示，「像是momo、東森等市場領導者，每個月都說業績很爛，都比上個月更差。」，在各種新媒體崛起的時代，電視購物有可能東山再起嗎？電視購物未來若徹底消失，關鍵在這一群人...

本周台股／全球股市好到像夢境？留心5大破窗效應風險

台股上周指數從大跌到收回，周指數以微微漲0.45點的平盤收盤，周K線則是連三紅，並趁台積電法說會召開的機會，加權股價指數以2萬7732點再刷歷史新高。隨後在台積電法說會展望大利多的情境下，台股上周五指數不漲反跌，是第4季旺季行情要結束了嗎？專家說，指數進入高檔箱型整理機會大，本周4個交易日也不排除有機會再刷新高點紀錄，但不得不留意令人堪慮的徵兆。

金價暴衝不只靠全球央行買盤 揭密背後「動能交易者」

金價近日飆上4200美元、年漲逾五成，表面上是各國中央銀行買盤支撐，實際上還有一群速度驚人的「動能交易者（momentum traders）」推波助瀾。這些對沖基金與個人交易者的進出，正改寫黃金市場的節奏，也潛藏著行情一旦轉弱就可能急轉直下的風險。

強化勞動人權 台商新考驗 專家建議企業重視盡職調查

國內自行車龍頭巨大近期輸往美國相關商品，意外被美國海關暨邊境保護局（CBP）以涉及強迫勞動等理由查扣，引發關注。KPMG...

智財卡位戰1／陸企在台註冊商標案緩升 上半年2,717件

經濟部智慧財產局發布2025年第2季智慧財產權趨勢顯示，商標註冊申請案24,525件，增加3%，創近十年新高。其中，外國...

