獨／美關稅衝擊…台中工業區廠房易主暴增 另中型工具機主機廠將關門

受美國關稅衝擊，經營環境不佳，台中產業園區廠辦易主件數增加，在工業區裡有廠房的工具機大廠程泰集團會長楊德華亦表示，廠區附近有3塊地近5千坪要易主，而且不好的還不僅是工具機，一些傳統產業都不好。另外，中部地區一家中型主機廠接著就要關門，對於工具機產業前景感覺並不樂觀。

深耕商仲開發公司總經理陳永銓上午說，他這一個月接到台中工業區的廠辦和商辦要賣的件數是上半年的總數，突然暴增起來，至少有20件以上，行業遍及熱處理、衛浴、印刷、塑膠等，實際原因不明，但就產業面而言，從疫情以來，經營就不易，川普上台後又有美國關稅衝擊，很多業者感覺經營困難，加上還有二代接班、勞工條件變差等，因此順勢結束營業。但是，接手並不熱絡，以10件要賣而言，有意接手的買方大概只有3件。

楊德華亦感慨，以往景氣好時，台中產業園區只要有人說廠房想賣，馬上就有人要接手，但如今景況已不同。他說，他的工業五路廠區附近有廠房要賣，他每天早上會實地繞過去看，發現廠房已沒什麼人，景況的確不好，總共3塊地有近5千坪。他說，事實上，不僅工具機不好，包括腳踏車、螺絲、模具等也都很慘，這是全面性的。

對於工具機產業，他說，日圓兌美元匯率從2020年9月至2025年9月，5年期間貶值幅度42.4％、新台幣僅貶值3.61％，再加上美國對日本對等關稅15％不疊加，台灣對等關稅20％還疊加原本關稅，差距約10％，出現日本機台反倒比台灣便宜20％～30％的情形，買家寧願買日本的。就算台灣和日本的工具機同價，但日本是賺錢的，台灣是賠錢的。

而大陸近年工具機產值追上來，又積極併購歐洲的廠，競爭力很快會上來，台灣工具機產業處境十分艱難。中部一家中型的工具機主機廠最近已把員工資遣，很快就會正式宣布關廠，就是因為外在環境太差了。整個工具機產業未來如何，明年就要見真章了。