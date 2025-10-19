台灣打造無人機民主供應鏈 漢翔雷虎領軍拚美認證

台灣打造「無人機民主供應鏈亞洲中心」，行政院宣示，未來3年公部門將採購近10萬架無人機，力拚2030年產值突破新台幣400億元；無人機國家隊近期征戰海外告捷，漢翔、雷虎搶攻美國認證，台灣正加速斬獲全球「非紅供應鏈」商機。

行政院會16日通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入442億元，力拚2030年國內無人機產值突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。

根據計畫，未來3年公部門將擴大無人機採購逾10萬架，其中公務商用型5萬898架、國防軍用型4萬8750架，國防部的部分將另以韌性特別預算編列。此舉不僅強化國內產業量能，也為台灣無人機國家隊注入龐大市場動能。

隨著全球對「非紅供應鏈」的需求急速升溫，許多國家積極尋找中國以外的無人機生產基地。經濟部於2024年9月成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），整合國內上下游、250家的台灣無人機業者，共組國家隊，鎖定政府對政府（G2G）合作機會。目前已與美國、日本、捷克、波蘭等8國簽署MOU，盼鏈結國際先進技術，完備供應鏈自主性，並瞄準海外市場龐大商機。

漢翔表示，將積極帶領台灣廠商，申請美國無人機認證標準Green Label，為台灣無人機進軍美國市場鋪路；美方無人機認證分為商用級Green Label與軍用級Blue Label兩種，前者是進階軍用認證的必要門票。

漢翔代理董事長曹進平先前表示，盼透過國內無人機聯盟推動「非紅供應鏈」落實與盤查，也與美國認證機構連結，將開啟台廠未來無限可能。

漢翔目前在無人機領域的布局多軌並行，除協助具研發能力的中小企業提供量產支援，也助攻聯盟合作業者參與大型標案，已有4至5家業者進入合作或洽談階段。

業界指出，漢翔與成功大學、田屋科技等正共同研發丙式定翼無人機，計畫參與政府標案。同時，漢翔也代理美國無人機與無人船業務，並開發完成無人機反制系統，未來可望應用於關鍵基礎設施防護。

另一家指標廠商雷虎科技也傳出捷報。雷虎科技表示，第一視角自殺無人機（FPV）系列獲美國國防部Blue UAS認證。此認證由美國國防創新單位（DIU）制定，是美軍採購流程中的信任標章。雷虎的FPV無人機與關鍵零組件已`打入美軍及歐洲盟邦供應鏈，並正與歐美軍工客戶洽談進一步合作。

雷虎也將於2026年初在美設立自動化無人機馬達產線，貼近美軍需求，強化全球布局，也讓台灣在非紅供應鏈中扮演更關鍵的角色。

「非紅供應鏈」已成全球焦點，海關統計顯示，今年上半年台灣無人機出口達1189萬美元，年增率高達749%。出口前5大市場分別為波蘭、美國、德國、捷克與香港，合計占比達97%，顯示台灣無人機正快速打入歐美主流市場。

業界分析，台廠無人機整機製造量能已大幅提升，僅飛控晶片、長通訊模組、高階光電、雷達酬域等產品需外購，具組裝與產製能力、具關鍵零組件如酬載、飛行控制、地面控制系統能力廠商將明顯受惠。