強化勞動人權 台商新考驗 專家建議企業重視盡職調查

國內自行車龍頭巨大（9921）近期輸往美國相關商品，意外被美國海關暨邊境保護局（CBP）以涉及強迫勞動等理由查扣，引發關注。KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興表示，這是CBP今年內發布的第三起暫扣令，凸顯「勞動人權」已是全球供應鏈管理新興風險，出口型台商務必小心。

巨大預定本月底向美國CBP提出申訴，將訴求正積極改善外籍移工生活環境，包括讓400多位移工入住全新完工宿舍、執行零招聘費政策，以及返還仲介費、服務費等相關費用。

巨大事件發生後，業界多表意外，一來是巨大向來是業內模範生，加上過去台中市勞檢處每年都前往巨大稽查，過去四年僅查到五件「必要安全衛生設備及措施不符規定」的缺失，裁罰累計38萬元，並無強迫勞動情事，況且巨大過去也長期有自行車及相關零件、配件輸往美國，都未曾被美國海關查扣，這次卻出事了。

疑似強迫勞動的台灣法規

林泉興表示，該事件實則凸顯台灣的《勞動基準法》與《就業服務法》等法規，和國際勞工組織的強迫勞動指標、聯合國工商企業人權指導原則，出現很大落差。

他分析，台灣的法律比較著重在勞工是不是受到不合理待遇，但國際上更強調整體人權風險，例如移工是否被收取高額仲介費，造成移工必須負債勞動，或是移工遭扣留護照，使得他們沒辦法自由選擇工作等，「台灣法律多不管這些，甚至還立法同意讓移工要支付服務費給仲介者。」

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安也提到，現行《就業服務法》第35條就允許，特定情況可向求職人收取登記費、介紹費或服務費，「這些收費在國內雖有法源支持，但在國際實務中，卻屢遭歐美監管機關與國際品牌點名有強迫勞動之嫌。」

林泉興認為，台灣相關法規沒有和國際接軌，未來類似巨大事件可能重演，另外現在很多先進國家都相當重視「盡職調查」，台灣卻少有企業整套運作，應加速落實。尤其今年CBP已三度發布暫扣令，姑且不論這是否是川普關稅政策的一環，但當勞動人權屢被提起，它就已成為一個目所能及的危險。