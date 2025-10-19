9月外銷帶勁估連八紅 全年有機會再創新高且達到兩位數成長

經濟部21日將發布9月外銷訂單金額統計。因AI需求持續強勁，加上消費性電子產品備貨，經濟部預估9月接單金額640億至660億美元之間，年增19%至22.7%，成長強勁，預計將呈連八月正成長。經濟部更預期，拜AI需求太強勁之賜，今年接單有望一路旺下去，全年金額有望再創新高。

此外，經濟部預估第3季接單金額1,845至1,865億美元，年增19.8%至21.1%。經濟部表示，在AI需求帶動及進入接單旺季的背景下，未來9至12月，只要平均每月接單金額超過550億美元，全年接單金額有機會創新高、且達到兩位數成長。

根據經濟部最新廠商調查指出，預期9月接單將較8月增加的廠商家數15.4%，持平者占59.0%，而減少者占25.6%，按接單金額計算之動向指數則為52.4，預期9月整體外銷訂單金額將較8月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器 材動向指數分別為52.8、52.5及49.5。

經濟部發布8月外銷訂單金額為600.2億美元，創歷年同月新高，年增19.5%，表現優於預期。今年前八月累計接單金額4,541.5億美元，創歷年同期新高，年增21.1%。

經濟部官員表示，消費新品備貨潮從半導體到記憶體等，都會與整體AI需求有關，也就是過去所謂的「蘋果光」都已涵蓋在AI需求上。在美國232條款關稅未確定前，AI需求有望持續強勁，我半導體先進製程及伺服器等供應鏈訂單暢旺。

官員表示，除了AI需求及消費新品備貨潮之外，每年第4季是歐美傳統消費旺季，惟廠商目前仍未反映備貨。第4季是歐美接單旺季，是否會因今年上半年提前拉貨，而出現旺季不旺、還是旺季仍旺，則有待觀察。

經濟部統計指出，受惠新興科技應用浪潮，消費性電子新品備貨動能增溫，我國資訊通信產品、電子產品接單表現亮麗。

8月資訊通信產品接單170.6億美元，創歷年同月新高，月減2.8%，年增20.6%，主要伺服器、網通產品、顯示卡等訂單成長。

8月電子產品接單248.8億美元，創歷年單月新高，月增3.4%，年增39.5%，主要是IC製造、印刷電路板、封測等接單成長。

此外，8月光學器材接單20.8億美元，月增2.5%，年增9.8%，主因光學檢測及量測設備、背光模組接單成長。

整體而言，因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求延續，惟部分傳統貨品因需 求仍疲，且持續受到海外同業產能過剩影響，抵銷部分增幅。