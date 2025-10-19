1019每周一勢重要圖表
去年商品檢驗衝75.8萬批次新高
商品檢驗批次逐年穩定成長，經濟部標準檢驗局統計，2024年整體檢驗批次達75萬8,986批次，創歷年新高，年增26.3%，近五年平均年成長7.1%。
亞洲進口品占86%最多
按逐批檢驗、監視查驗進口商品之來源國觀察，2024年進口商品檢驗以亞洲8萬4,372批次(占86.4%)為主，歐洲1萬1,014批次(占11.3%)次之。
產品違規比率約2.9%
2024年國內市場商品檢查計7萬9,175件，涉違規案件計2,311件，違規數比率2.9%。其中，2024年機械及電子/電機商品分別較2020年減54.5%及22.5%減幅較大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言