1019台灣168關鍵數字

前八月僑外投資額年增59%

經濟部投審司統計，前八月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為1,447件，投資金額為85.8億美元；其中，僑外投資件數為1,433件，年減4.53%、投增資金額84.7億美元，年增59.73%。

五大發卡行8月刷卡額亮眼

彙整五大發卡行8月合計刷卡量達2,661億元年增4％，寫最強8月。其中，中信銀行刷卡量較去年同期成長10％，國泰世華銀行、玉山銀行也正成長。五大行前八月刷卡金額達2.3兆元、年增6.7％。

高成長活躍企業占比1%

財政部9月「從財稅資料出發構建我國企業動態統計」顯示，2023年整體活躍企業約1%屬高成長企業，意指連三年營收或員工人數成長率逾20%、累計增幅達72.8%的企業，其中九成的年營收逾千萬元。

移工留才久用核准逾5萬人

勞動部「移工留才久用方案」，自2022年4月30日起推動至今，累計核准5萬1,925人成為中階技術人力，其中，產業類核准人數為2萬593人、社福類則有3萬1,332人。適用的產業範圍，主要包含製造業、營造業、長照業及農業等多個領域。