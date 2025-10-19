快訊

智財卡位戰2／新型專利 外國人搶布局

經濟日報／ 記者陳湘瑾／台北報導

智慧財產局公布的2025年第2季智慧財產權趨勢中，我國受理發明、新型與設計三種專利申請案合計17,349件，其中新型專利3,609件，外國人新型專利增加9%，當中又以中國大陸的220件為最多，明顯高於香港、日本、美國等。

從定義上來看，新型專利是指基於形狀、構造或組合之創作，所製造出具有使用價值和實際用途之物品。相較發明專利須經過專利要件之實體審查，保護期限自申請日起算20年屆滿；新型則以形式審查來快速取得專利，保護期限自申請日起算十年屆滿。

中國大陸的「實用新型專利」相當於台灣的新型專利。其優點是在較短時間即可核准註冊，審查簡化、保護期限較短，在取得與維護上的費用大幅較低。從大陸國家知識產權局發布的《2024智慧財產權統計年報》來看，2024年大陸提交了318萬件實用新型專利申請，授權件數200萬件。而同期發明專利申請為182萬件，授權件數104萬件，設計專利申請為81萬件，授權64萬件。

然而，面對一些地方盲目追求數量指標的現象，以及不以保護創新為目的的非正常專利申請行為，大陸國家知識產權局在2021年發布通知，要加快推動知識產權工作由追求「數量」向「提高質量」轉變，要求各地方逐步減少對專利授權的各類財政資助，在2025年以前全部取消。

