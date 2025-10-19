快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

聽新聞
0:00 / 0:00

智財卡位戰1／陸企在台註冊商標案緩升 上半年2,717件

經濟日報／ 記者陳湘瑾／台北報導
大陸湖南長沙的中式古風茶飲品牌「茶顏悅色」持續爆紅，被稱作「網紅奶茶」。圖／取自茶顏悅色微博
大陸湖南長沙的中式古風茶飲品牌「茶顏悅色」持續爆紅，被稱作「網紅奶茶」。圖／取自茶顏悅色微博

經濟部智慧財產局發布2025年第2季智慧財產權趨勢顯示，商標註冊申請案24,525件，增加3%，創近十年新高。其中，外國人商標註冊申請案5,435件，約占22%，當中又以中國大陸的1,505件為最多。今年上半年，中國大陸商標註冊申請案件數累計達2,717件。

梳理智慧局過去五年的資料來看，外國人商標註冊申請案中的中國大陸案件數，即使每季會隨公司預算編列的執行狀況而呈現消長，整體還是能看出呈現緩慢上升趨勢，從2021年的4,929件，到2022年跌至4,324件，之後兩年則分別上升至4,822件及5,624件。

智慧局統計，中國大陸在台灣近五年商標註冊申請案件數，以2022年最低，並於2023年起連續兩年，分別以12%及17%的增幅成長，顯示中國大陸近年持續加強在台灣的品牌布局。

若細看2025年第2季商標申請案件數前十大外國申請人的名單，香港茶悅文化51件排序第一，其次是中國大陸葉海洋46件及中國大陸北京光線36件。香港茶悅文化申請的商標為大陸手搖飲品牌「茶顏悅色」，葉海洋與大陸化妝品品牌相關，北京光線為大陸傳媒娛樂公司，其動畫電影《哪吒2》今年在大陸熱映。其他還有大陸平價咖啡品牌瑞幸咖啡及遊戲公司米哈遊等。

不過上述名單中，茶顏悅色目前未在台灣展店，《哪吒2》等作品也沒有在台灣上映，同樣上榜的瑞幸咖啡也未傳出展店的消息。至於這些品牌是否有到台灣拓展市場的規劃，茶顏悅色和北京光線都未回應置評請求。

智慧局說明，企業在進入一個新市場前，會先進行商標註冊，其目的不一定是立即展開業務，而是為了「防禦性」註冊，再者，隨著線上銷售商品的普及，許多陸資品牌可能已經透過跨境電商平台將商品賣到台灣，先進行註冊，可以防止他人搶先註冊或惡意仿冒。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠指出，大陸企業重視智慧財產權的趨勢下，是源於東南亞國家對於大陸品牌仿冒的趨勢，或是大陸內部自己的仿冒，「可以視為中國大陸內需市場的推動過程中，所出現的良性反應。」

他指出，在中國大陸要讓品牌能見度或IP被清楚辨識，其商品投資或行銷投資的背後都是在保護品牌，所以智慧財產權的重要性或商標註冊的必要性也因應而出，中國大陸在台灣商標註冊申請案件數上升，就是相關聯的外溢效果。

不過需要注意的是，商標註冊成功後有效期限為三年，若三年未使用，或沒有具體投資計劃將遭廢止。因此智慧局也提醒，企業必須隨時保留商標「真實使用」的證據，對於任何希望在台灣市場長遠發展的公司，商標註冊後應盡快且持續地在指定商品或服務上使用，以確保商標權的有效性，避免未來可能產生的種種不利影響。

品牌 財產

延伸閱讀

舒淇大陸新片無預警遭撤檔！「尋她」上映3小時票房僅74萬台幣

中加外長商討油菜籽和電動車貿易糾紛 王毅：願與加方重啟各層級對話

印度PVC反傾銷 台廠有戲

麥當勞在「Mc Curry」商標爭議勝訴 馬來西亞高院撤銷Mc Spicy Curry House註冊權

相關新聞

智財卡位戰1／陸企在台註冊商標案緩升 上半年2,717件

經濟部智慧財產局發布2025年第2季智慧財產權趨勢顯示，商標註冊申請案24,525件，增加3%，創近十年新高。其中，外國...

智財卡位戰2／新型專利 外國人搶布局

智慧財產局公布的2025年第2季智慧財產權趨勢中，我國受理發明、新型與設計三種專利申請案合計17,349件，其中新型專利...

智財卡位戰3／陸企維權 鞏固商標防線

香港茶悅文化第2季在台申請51件商標註冊，在外國申請人中排序第一，主要還是「防禦性」為主。

強化勞動人權 台商新考驗 專家建議企業重視盡職調查

國內自行車龍頭巨大近期輸往美國相關商品，意外被美國海關暨邊境保護局（CBP）以涉及強迫勞動等理由查扣，引發關注。KPMG...

1019台灣168關鍵數字

經濟部投審司統計，前八月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為1,447件，投資金額為85.8億美元；其...

1019每周一勢重要圖表

商品檢驗批次逐年穩定成長，經濟部標準檢驗局統計，2024年整體檢驗批次達75萬8,986批次，創歷年新高，年增26.3%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。