智財卡位戰1／陸企在台註冊商標案緩升 上半年2,717件

經濟部智慧財產局發布2025年第2季智慧財產權趨勢顯示，商標註冊申請案24,525件，增加3%，創近十年新高。其中，外國人商標註冊申請案5,435件，約占22%，當中又以中國大陸的1,505件為最多。今年上半年，中國大陸商標註冊申請案件數累計達2,717件。

梳理智慧局過去五年的資料來看，外國人商標註冊申請案中的中國大陸案件數，即使每季會隨公司預算編列的執行狀況而呈現消長，整體還是能看出呈現緩慢上升趨勢，從2021年的4,929件，到2022年跌至4,324件，之後兩年則分別上升至4,822件及5,624件。

智慧局統計，中國大陸在台灣近五年商標註冊申請案件數，以2022年最低，並於2023年起連續兩年，分別以12%及17%的增幅成長，顯示中國大陸近年持續加強在台灣的品牌布局。

若細看2025年第2季商標申請案件數前十大外國申請人的名單，香港茶悅文化51件排序第一，其次是中國大陸葉海洋46件及中國大陸北京光線36件。香港茶悅文化申請的商標為大陸手搖飲品牌「茶顏悅色」，葉海洋與大陸化妝品品牌相關，北京光線為大陸傳媒娛樂公司，其動畫電影《哪吒2》今年在大陸熱映。其他還有大陸平價咖啡品牌瑞幸咖啡及遊戲公司米哈遊等。

不過上述名單中，茶顏悅色目前未在台灣展店，《哪吒2》等作品也沒有在台灣上映，同樣上榜的瑞幸咖啡也未傳出展店的消息。至於這些品牌是否有到台灣拓展市場的規劃，茶顏悅色和北京光線都未回應置評請求。

智慧局說明，企業在進入一個新市場前，會先進行商標註冊，其目的不一定是立即展開業務，而是為了「防禦性」註冊，再者，隨著線上銷售商品的普及，許多陸資品牌可能已經透過跨境電商平台將商品賣到台灣，先進行註冊，可以防止他人搶先註冊或惡意仿冒。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠指出，大陸企業重視智慧財產權的趨勢下，是源於東南亞國家對於大陸品牌仿冒的趨勢，或是大陸內部自己的仿冒，「可以視為中國大陸內需市場的推動過程中，所出現的良性反應。」

他指出，在中國大陸要讓品牌能見度或IP被清楚辨識，其商品投資或行銷投資的背後都是在保護品牌，所以智慧財產權的重要性或商標註冊的必要性也因應而出，中國大陸在台灣商標註冊申請案件數上升，就是相關聯的外溢效果。

不過需要注意的是，商標註冊成功後有效期限為三年，若三年未使用，或沒有具體投資計劃將遭廢止。因此智慧局也提醒，企業必須隨時保留商標「真實使用」的證據，對於任何希望在台灣市場長遠發展的公司，商標註冊後應盡快且持續地在指定商品或服務上使用，以確保商標權的有效性，避免未來可能產生的種種不利影響。