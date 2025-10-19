快訊

智財卡位戰3／陸企維權 鞏固商標防線

經濟日報／ 記者陳湘瑾／台北報導

香港茶悅文化第2季在台申請51件商標註冊，在外國申請人中排序第一，主要還是「防禦性」為主。

茶顏悅色曾在幾年前以商標侵權為由，對另一家飲料品牌「茶顏觀色」提起訴訟，並在2021年打贏官司。陸媒《界面新聞》報導，一名專門負責商標侵權案的律師表示，這類餐飲商家商標糾紛不是個案，其實就是很多餐飲創業者不重視，不覺得企業能做大。

點開大陸手搖飲料品牌「茶顏悅色」的官網，首先看到的不是最新產品消息或公司簡介，而是一則彈出式通知：「網上關於茶顏悅色的加盟、招商、代理信息，及所謂加盟官網都是假的，均為詐騙，請大家謹防上當受騙。」

而茶顏悅色來台申請商標一事，雖未傳出展店計畫，但反映出隨品牌擴大發展，公司更重視品牌權益。茶顏悅色曾在去年底傳出要赴美上市，最新消息為該品牌要先以電商平台進軍北美市場。

此外，大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）所屬IP系列「LABUBU」近年紅遍全球，針對仿冒亂象，泡泡瑪特除了申請80多個與LABUBU相關的商標，並積極推動打假。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠認為，從LABUBU的現象可以看到中國大陸的文化產品或內需市場若要發展，都必須要經過智慧財產權和商標的保護這一關。也可以觀察到對外註冊產品多數是IP產業，顯示其在維權意識上是比較高的。

品牌 泡泡瑪特 手搖飲料

