綠推修法345億挹注國民年金 藍委：把對軍公教刻薄轉嫁全民

立法院20日排審公教年改相關法案。民進黨幹事長鐘佳濱提出，將財劃法後修法因公式無法動支的345億，挹注給國民年金保險，認為比年改惠及更多人。國民黨立委林德福說，這代表若不配合他，就讓領國民年金的人來煩你「這不應該。」另一名藍委也批，民進黨別把自己對軍公教警消的刻薄，轉嫁成全民責任、造成族群階級對立。

立法院法制委員會下周一排審公教年改的「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正草案，提案今年起停止遞減所得替代率。鍾佳濱14日在節目中提及，國民黨要推年改他們也很難擋，但比起年改影響到的40多萬人，200多萬名領國民年金保險的人更辛苦，提議將財劃法因公式無法分配的345億補到國保年金。

鍾佳濱15日也在財政委員會說，政府分配財政資源時，應優先照顧真正弱勢、每月僅領國民年金不到8000元長者，而非讓財政寬裕的地方政府，或高所得族群優先享有資源。要求主計總處一個月內提出離島居民、退休軍公教、國保年金受領人等各族群的所得與財富分布資料，讓人民清楚國家稅金該花在哪裡。

林德福認為，鍾佳濱提議意思是說，要照顧國民年金這麼多人，若不配合他就讓他們來煩你，但應該要站在客觀立場才能讓大多數人接受，這種操作方式不能接受。年改不合理在於針對軍公教警消，且照理不能溯及既往，但現在卻是溯及既往，在需要看病、物價飛漲情況下年金又被砍沒道理。

另一名藍委則說，民進黨別把自己對軍公教警消的刻薄，轉嫁成全民的責任；財劃法是財劃法，年改是年改，年金是年金，勞退歸勞退，不要一遇到任何困難議題都用打包式處理，全部硬扯在一起情勒民眾，造成族群階級對立，卻又無法解決任何問題。這樣只會繼續讓這幾個重大社會問題繼續存在，傷害國家之外，更顯示出執政團隊「只會鬥爭、不顧民生」的無能。