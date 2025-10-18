快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

聽新聞
0:00 / 0:00

綠推修法345億挹注國民年金 藍委：把對軍公教刻薄轉嫁全民

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院20日排審公教年改相關法案。民進黨幹事長鐘佳濱提出，將財劃法後修法因公式無法動支的345億，挹注給國民年金保險，認為比年改惠及更多人。圖／聯合報系資料照片
立法院20日排審公教年改相關法案。民進黨幹事長鐘佳濱提出，將財劃法後修法因公式無法動支的345億，挹注給國民年金保險，認為比年改惠及更多人。圖／聯合報系資料照片

立法院20日排審公教年改相關法案。民進黨幹事長鐘佳濱提出，將財劃法後修法因公式無法動支的345億，挹注給國民年金保險，認為比年改惠及更多人。國民黨立委林德福說，這代表若不配合他，就讓領國民年金的人來煩你「這不應該。」另一名藍委也批，民進黨別把自己對軍公教警消的刻薄，轉嫁成全民責任、造成族群階級對立。

立法院法制委員會下周一排審公教年改的「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正草案，提案今年起停止遞減所得替代率。鍾佳濱14日在節目中提及，國民黨要推年改他們也很難擋，但比起年改影響到的40多萬人，200多萬名領國民年金保險的人更辛苦，提議將財劃法因公式無法分配的345億補到國保年金。

鍾佳濱15日也在財政委員會說，政府分配財政資源時，應優先照顧真正弱勢、每月僅領國民年金不到8000元長者，而非讓財政寬裕的地方政府，或高所得族群優先享有資源。要求主計總處一個月內提出離島居民、退休軍公教、國保年金受領人等各族群的所得與財富分布資料，讓人民清楚國家稅金該花在哪裡。

林德福認為，鍾佳濱提議意思是說，要照顧國民年金這麼多人，若不配合他就讓他們來煩你，但應該要站在客觀立場才能讓大多數人接受，這種操作方式不能接受。年改不合理在於針對軍公教警消，且照理不能溯及既往，但現在卻是溯及既往，在需要看病、物價飛漲情況下年金又被砍沒道理。

另一名藍委則說，民進黨別把自己對軍公教警消的刻薄，轉嫁成全民的責任；財劃法是財劃法，年改是年改，年金是年金，勞退歸勞退，不要一遇到任何困難議題都用打包式處理，全部硬扯在一起情勒民眾，造成族群階級對立，卻又無法解決任何問題。這樣只會繼續讓這幾個重大社會問題繼續存在，傷害國家之外，更顯示出執政團隊「只會鬥爭、不顧民生」的無能。

國民年金保險 年改 軍公教

延伸閱讀

民進黨團監院檢舉黃國昌規避「政治獻金法」 疑與狗仔有金錢往來

影／民進黨立院黨團赴監察院 檢舉黃國昌涉違反政治獻金法

民進黨團追黃國昌「狗仔頭」偷拍金流 將要求監院調查

國民黨主席選舉傳中介選 綠盼朝野共同因應集體威脅

相關新聞

綠推修法345億挹注國民年金 藍委：把對軍公教刻薄轉嫁全民

立法院20日排審公教年改相關法案。民進黨幹事長鐘佳濱提出，將財劃法後修法因公式無法動支的345億，挹注給國民年金保險，認...

民進黨團變陣 擬提勞退自提補貼、國民年金加碼戰在野年改

綠營大罷免失利後，立院黨團在國會路線出現轉變，從「反對到底」轉變為「正向競爭」。藍營在本會期將主推公教年改重修，民進黨立...

賴總統：2050淨零轉型勢在必行 小水力發電可望發揮作用

賴清德總統18日指出，面對極端氣候的挑戰，2050淨零轉型是台灣勢在必行的國家發展方向，為達成2050年再生能源占發電七...

輝達總部5個月急轉直下 北市府與新壽不明講的如意算盤

今年5月19日，輝達執行長黃仁勳在台灣電腦展（COMPUTEX）會場上宣布，要在台北北投士林科技園區（北士科）設立亞洲區總部。台北市長蔣萬安隨即在5月21日貼出跟黃仁勳對談照片，之後，北士科T17與T18地上權持有者新光人壽跟輝達簽訂MOU（合作意向書）。當時的氣氛十分樂觀，然而，五個月過去，新壽跟台北市府近日大打口水戰，這五個月究竟發生什麼事？各方精算的盤算又是什麼？聯合報數位版為讀者耙梳其中關鍵轉折。

浮動光電擬納環評 圖解全球發展近況 和一般光電環評差異在哪？

近日烏山頭水庫的浮動式光電板遭外界質疑影響水質。環境部長彭啓明昨表示，將以科學證據、公開透明為原則，檢討整體的太陽光電環評制度，確保綠能發展以環境保護為先。他認為一定面積以上的浮動光電應納環評。

韌性特別預算三讀 普發1萬最快11月上旬入帳

立法院會昨（17）日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含「普發現金1萬元」預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。