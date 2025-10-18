快訊

民進黨團變陣 擬提勞退自提補貼、國民年金加碼戰在野年改

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
綠營大罷免失利後，立院黨團在國會路線出現轉變，從「反對到底」轉變為「正向競爭」。圖／聯合報系資料照片
綠營大罷免失利後，立院黨團在國會路線出現轉變，從「反對到底」轉變為「正向競爭」。藍營在本會期將主推公教年改重修，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，以藍白優勢席次，要強推反年改也很難擋，民進黨能做的是主動出擊，將倡議財劃法烏龍款345億元挹注國民年金保險，並鼓勵勞退自提中央再加碼等利民措施。

民進黨立院黨團自本屆立院失去多數席次以來，在黨團總召柯建銘主導下，原本對在野採取堅壁清野，藍白一切提案，民進黨全部反對，且不惜占領主席台、上演全武行。

鍾佳濱表示，過去一年多來，藍白沒有下限的戰法，逼得民進黨團無力招架只能防守，民進黨團現在調整的方向是「向人民對話」，要把說服對象變成廣大的民眾。以年改為例，一直論述年金會提早破產已非首要方式，因為「提早破產就還沒破產嘛，人民會覺得好奇怪」，更直接的作法是詢問人民有什麼需要政府幫忙的，民進黨也來做。

鍾佳濱指出，勞退有超過八成的人沒有自提退休金，政府何不鼓勵勞工多自提，只要自提一定比例，會再免費送大家1%呢？這就是具體的利民措施，他之後也將會提案。

鍾佳濱表示，藍營提反年金改革，影響40幾萬人，但還有200多萬人更辛苦，在領國民年金保險，當中有些人一個月甚至領不到4000元，這200多萬人當年實施的時候沒有雇主提撥、沒勞保也沒有老農津貼，其中家庭主婦占比不少。

鍾佳濱說，目前「財劃法」因公事問題，有345億元撥不出去，只要拿出來補給國民年金保險，就可以照顧到這200多萬民眾，為何不做？他直言，國民黨要推反年金改革，他們也很難擋，但有200萬國保年金的人嗷嗷待哺，這345億元拿來補，很多月領不到4000元的人可以領到8000元，也能展現執政黨照顧人民的具體行動。

行政院人士表示，關於民進黨團主動出擊提案，這幾次行政立法協調會報都有談及，但現在相關政策狀況，比較接近黨團、立委倡議階段，尚未進入評估階段，目前政院主力仍放在救災與災後重建、確保明年度總預算順利審查等。

