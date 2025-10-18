未來一周注意美股四大觀察變數

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查的半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括10月標普全球採購經理人指數（PMI）初值、10月密西根大學消費者信心指數；9月消費者物價指數（CPI）、成屋銷售、新屋銷售等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業有93家，包括特斯拉、Netflix、英特爾、德州儀器、IBM、曼哈頓軟體、P&G、可口可樂、3M、通用汽車、福特汽車、西南航空、美國航空、奇異航太、GE Vernova、紐蒙特礦業、直覺手術、賽默飛世爾等。

美國財報季開跑以來，表現穩健。根據彭博資訊，到10月16日為止，已有10.2%的S&P 500指數成分股公布財報，68.6%營收優於預期，平均年增8.11%；82.3%獲利優於預期，平均年增16.8%。

根據Factset，統計到10月10日，預計S&P 500指數獲利將成長8%。其中，科技、公用事業、原物料、金融等類股將實現雙位數獲利成長，分別成長20.9%、17.1%、13.7%、13.2%。

富蘭克林投顧指出，在降息與獲利改善兩大因素挹注下，羅素 2000指數創下歷史新高，且自今年4月8日低點至第3季底，表現更勝大型股。展望後市，持續近兩年的獲利衰退趨勢有望扭轉，搭配估值仍極具吸引力，看好小型股未來在資本回報率、資產負債表與現金流都將進一步改善並持續表現良好。

