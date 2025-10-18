賴總統：2050淨零轉型勢在必行 小水力發電可望發揮作用

賴清德總統18日指出，面對極端氣候的挑戰，2050淨零轉型是台灣勢在必行的國家發展方向，為達成2050年再生能源占發電七成以上的目標，小水力發電至為關鍵。因為小水力發電建置快速、環境衝擊低，能深入社區提供乾淨能源，更是強化電網韌性的重要力量。

賴總統今日錄影方式為「第八屆小水力發電產業發展論壇」錄製致詞，賴總統指出，「小水力發電產業發展論壇」從2018年開始年年舉辦，是非常重要的交流平台。我要感謝主辦單位的用心擘劃，也謝謝各位長期投入綠能轉型，積極促進小水力發電產業的發展。面對極端氣候的挑戰，2050淨零轉型是臺灣勢在必行的國家發展方向，而再生能源的發展則是臺灣能源結構轉型的關鍵所在。

賴總統強調，政府已經在2022年公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」，不但提出能源、產業、生活、社會等四大轉型策略，也提出風電、光電、氫能、小水力，以及前瞻能源等12項關鍵戰略，並且將在2030年前投入9,000億元預算，藉由跨部會合作、資源整合帶動民間共同投資4兆元，積極推動淨零轉型。

賴總統說，為達成2050年再生能源占發電七成以上的目標，小水力發電至為關鍵。因為小水力發電建置快速、環境衝擊低，能深入社區提供乾淨能源，更是強化電網韌性的重要力量。近年來政府已將小水力納入能源轉型政策，也修改相關法規與制度，但仍需要產官學界持續腦力激盪、凝聚共識、跨域合作，才能夠讓小水力發電在能源轉型中發揮更大的作用。

賴總統再度重申，面對氣候變遷，沒有人是局外人。淨零轉型不只是環境責任，也是台灣產業提升競爭力的重要契機。政府會繼續與民間一起努力，積極推動再生能源發展，相信只要大家攜手合作，台灣必能夠成為全球綠色永續的典範。