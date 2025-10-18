快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

經部460億關稅補貼申請逾千件 研發轉型占大宗

中央社／ 台北18日電

因應關稅挑戰，立法院昨天三讀通過韌性特別預算案，包括經濟部編列新台幣460億產業支持預算。根據經濟部統計，目前4大措施申請案已逾千件，以研發轉型補助類申請547件占大宗，多數集中在金屬機電、民生化工業。

立法院會昨天三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，總預算上限5700億元，其中，經濟部編列460億元針對「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」等3大面向提供「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等4項措施。

預算通過前，經濟部就已移緩濟急部分預算科目，自8月7日全面開放受理4項美國關稅支持措施，截至10月16日，申請件數1268件。

針對4項支持措施申請情形，外銷貸款優惠保證加碼已核保21件，核保融資金額約8.9億元；中小微企業多元發展貸款加碼已申貸360件，申貸金額35億元。

研發轉型補助部分，提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，同時鼓勵業者採購國產設備，目前申請中共547件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

爭取海外訂單方面，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自受理申請後，已接獲340件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

另外，考量受美國關稅影響業者主要為中小企業及傳統產業，為釐清業者面對的市場布局、經營管理與技術發展等問題，經濟部已籌組「產業競爭力輔導團」，邀請法人、學校專家顧問赴受衝擊廠商，進行訪視、診斷輔導，提供金融支持、經營管理、技術支援及AI導入等協助。

經濟部 研發

延伸閱讀

美中貿易代表擬17日晚間通話 美財長：相信情勢已緩和

經濟日報社論／美中關係緊張 全球經濟難好轉

緯創揪趨勢科技 設AI轉型工廠

立院三讀韌性特別預算案 國軍戰備飲用水減列4億元

相關新聞

綠推修法345億挹注國民年金 藍委：把對軍公教刻薄轉嫁全民

立法院20日排審公教年改相關法案。民進黨幹事長鐘佳濱提出，將財劃法後修法因公式無法動支的345億，挹注給國民年金保險，認...

民進黨團變陣 擬提勞退自提補貼、國民年金加碼戰在野年改

綠營大罷免失利後，立院黨團在國會路線出現轉變，從「反對到底」轉變為「正向競爭」。藍營在本會期將主推公教年改重修，民進黨立...

賴總統：2050淨零轉型勢在必行 小水力發電可望發揮作用

賴清德總統18日指出，面對極端氣候的挑戰，2050淨零轉型是台灣勢在必行的國家發展方向，為達成2050年再生能源占發電七...

輝達總部5個月急轉直下 北市府與新壽不明講的如意算盤

今年5月19日，輝達執行長黃仁勳在台灣電腦展（COMPUTEX）會場上宣布，要在台北北投士林科技園區（北士科）設立亞洲區總部。台北市長蔣萬安隨即在5月21日貼出跟黃仁勳對談照片，之後，北士科T17與T18地上權持有者新光人壽跟輝達簽訂MOU（合作意向書）。當時的氣氛十分樂觀，然而，五個月過去，新壽跟台北市府近日大打口水戰，這五個月究竟發生什麼事？各方精算的盤算又是什麼？聯合報數位版為讀者耙梳其中關鍵轉折。

浮動光電擬納環評 圖解全球發展近況 和一般光電環評差異在哪？

近日烏山頭水庫的浮動式光電板遭外界質疑影響水質。環境部長彭啓明昨表示，將以科學證據、公開透明為原則，檢討整體的太陽光電環評制度，確保綠能發展以環境保護為先。他認為一定面積以上的浮動光電應納環評。

韌性特別預算三讀 普發1萬最快11月上旬入帳

立法院會昨（17）日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含「普發現金1萬元」預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。