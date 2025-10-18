經部460億關稅補貼申請逾千件 研發轉型占大宗

因應關稅挑戰，立法院昨天三讀通過韌性特別預算案，包括經濟部編列新台幣460億產業支持預算。根據經濟部統計，目前4大措施申請案已逾千件，以研發轉型補助類申請547件占大宗，多數集中在金屬機電、民生化工業。

立法院會昨天三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，總預算上限5700億元，其中，經濟部編列460億元針對「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」等3大面向提供「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等4項措施。

預算通過前，經濟部就已移緩濟急部分預算科目，自8月7日全面開放受理4項美國關稅支持措施，截至10月16日，申請件數1268件。

針對4項支持措施申請情形，外銷貸款優惠保證加碼已核保21件，核保融資金額約8.9億元；中小微企業多元發展貸款加碼已申貸360件，申貸金額35億元。

研發轉型補助部分，提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，同時鼓勵業者採購國產設備，目前申請中共547件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

爭取海外訂單方面，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自受理申請後，已接獲340件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

另外，考量受美國關稅影響業者主要為中小企業及傳統產業，為釐清業者面對的市場布局、經營管理與技術發展等問題，經濟部已籌組「產業競爭力輔導團」，邀請法人、學校專家顧問赴受衝擊廠商，進行訪視、診斷輔導，提供金融支持、經營管理、技術支援及AI導入等協助。