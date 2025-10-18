民眾黨團提案 喊停水庫型光電

水庫建造光電板引發爭議，民眾黨立院黨團昨在立法院提出公決案，要求暫停核准任何水庫型光電執照。民眾黨團幹事長陳昭姿強調，不是反光電，而是要求政府在保障人民飲用水安全、維護生態永續前提下監督。該公決案經各黨團共識，逕付二讀並交付協商。

民眾黨團提案要求，行政院在有關水質安全及環評法規檢討完成前，暫停核准任何水庫型光電執照，以避免最關鍵之水資源安全暴露於高風險之實驗性操作中。此案列入今立法院會討論事項，交立委公決。

陳昭姿表示，看到愈來愈多水庫水面被光電板蓋滿，但現行法規包括水汙染防治法、飲用水管理條例及水質水量保護區劃定、變更及廢止作業要點等，將任何可能影響水質、水量及安全運作的開發行為，都是明令禁止，但主管機關睜一隻眼閉一隻眼，繞過環評，讓光電業者在水庫水面上存放大量浮動式光電設施。