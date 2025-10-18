太陽能業者控造謠 歡迎任何科學辯證

環境部將針對太陽光電環境評估制度展開研議，太陽能業者元晶指出，全球先進國家大多有水面型光電案場，這些國家都沒有汙染水源的爭議，沒道理台灣就有汙染的問題。

元晶進一步指出，業者並不排斥理性討論，只怕藍、綠政黨藉此當作政治攻防議題。環境部提出「以科學數據守護水質與生態」，啟動太陽光電環評認定標準檢驗作業，業者歡迎任何科學辯證，只是怕科學辯證以後，還是信者恆信、不信者恆不信，那就是台灣的悲哀。

有關烏山頭水庫傳出光電模組泡水會汙染水質的傳聞，元晶再一次重申，這是不實謠言。公司也針對造謠者進行蒐證並採取積極法律行動，呼籲外界不要再刻意以訛傳訛。

元晶表示，所有模組於各地案場歷經多次極端氣候及風災測試，並由政府及第三方單位常態監測，設置以來水質從未發現受汙染；甚至元晶也模擬戶外長期使用廿年後，進行高溫、高濕、加速老化三千小時，再將模組擊破並完全浸泡於水中七天，由專業第三方機構取樣檢驗，水質完全符合環保署飲用水標準，並未檢出重金屬等有害物質，證實即使極端破損情景下，亦不會汙染水體。