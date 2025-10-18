聽新聞
0:00 / 0:00

太陽能業者控造謠 歡迎任何科學辯證

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

環境部將針對太陽光電環境評估制度展開研議，太陽能業者元晶指出，全球先進國家大多有水面型光電案場，這些國家都沒有汙染水源的爭議，沒道理台灣就有汙染的問題。

元晶進一步指出，業者並不排斥理性討論，只怕藍、綠政黨藉此當作政治攻防議題。環境部提出「以科學數據守護水質與生態」，啟動太陽光電環評認定標準檢驗作業，業者歡迎任何科學辯證，只是怕科學辯證以後，還是信者恆信、不信者恆不信，那就是台灣的悲哀。

有關烏山頭水庫傳出光電模組泡水會汙染水質的傳聞，元晶再一次重申，這是不實謠言。公司也針對造謠者進行蒐證並採取積極法律行動，呼籲外界不要再刻意以訛傳訛。

元晶表示，所有模組於各地案場歷經多次極端氣候及風災測試，並由政府及第三方單位常態監測，設置以來水質從未發現受汙染；甚至元晶也模擬戶外長期使用廿年後，進行高溫、高濕、加速老化三千小時，再將模組擊破並完全浸泡於水中七天，由專業第三方機構取樣檢驗，水質完全符合環保署飲用水標準，並未檢出重金屬等有害物質，證實即使極端破損情景下，亦不會汙染水體。

水質 環境部 烏山頭水庫 環保署 環評

延伸閱讀

水面型光電板惹議 彭啓明：將納入環評 多少面積再研議

翡翠水庫曾裝滿泥水？翡管局急澄清：從未出現過

水庫設光電板 台水：淨水場定期檢測水質均符標準

烏山頭水庫光電板爭議 南市府：「公開清洗時程」全民把關

相關新聞

民眾黨團提案 喊停水庫型光電

水庫建造光電板引發爭議，民眾黨立院黨團昨在立法院提出公決案，要求暫停核准任何水庫型光電執照。民眾黨團幹事長陳昭姿強調，不...

太陽能業者控造謠 歡迎任何科學辯證

環境部將針對太陽光電環境評估制度展開研議，太陽能業者元晶指出，全球先進國家大多有水面型光電案場，這些國家都沒有汙染水源的...

化解人民不信任 學者：應設光電社會評估機制

環境部昨宣布將針對太陽光電環境評估制度展開修正研議，環境部長彭啓明更認為，水面型光電應納入環評。對此，環境權保障基金會副...

浮動光電 研議一定面積納環評

七月的丹娜絲風災毀損逾十二萬片太陽能光電板，近日又有烏山頭水庫的浮動式光電板遭外界質疑影響水質。環境部長彭啓明昨表示，將...

台灣恐成美中談判籌碼？中經院連賢明：我們要對自己有信心

美中貿易角力再起，外界憂心台灣恐淪為談判籌碼。中華經濟研究院院長連賢明表示，雖然國際情勢變化快速、地緣風險加劇，但台灣產...

20年磨1館！台中國際會展中心啟用能抗關稅衝擊嗎？業者吐心聲

工具機產業受美國關稅重創，台中國際會展中心歷經三任市長、產業界期盼20年，終於開幕。產業界表示，雖然遲到，但總算盼到，喜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。