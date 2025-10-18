浮動光電惹議／水質打問號 農民被疑種毒水果

嘉南地區光電案場多，農地、魚塭種電，連水庫都有光電板，漁民抱怨地主將魚塭租給光電業者，衝擊養殖漁民生計。引烏山頭水庫排水種植酪梨的林姓農民說，政府宣稱水庫設光電板對環境沒影響、水質無虞，但事先未跟地方說明，被質疑了，怎麼解釋很多人還是不信，連他的水果都被懷疑有毒，當然有影響。

嘉義縣漁電共生案場的陳姓漁民說，光電基樁插在魚塭，無法像過去一樣撒網捕撈，魚在基樁之間逃竄，忙半天也抓不到幾隻魚，請求光電業者拆除基樁遭拒，連魚塭排水及周邊道路都被施工車輛損毀，後經溝通修復，並由光電業者接手養殖。

漁民指出，養殖漁民也面臨土地租金競爭，隨著光電業者進駐，地租價格攀升，一些地主傾向不再出租給養殖戶，反而轉租光電業者，「光電業者給的租金多，傳統養殖漁民根本比不過」，養殖面積減少，對依靠養魚維生的家庭衝擊很大。

台南烏山頭水庫附近的林姓農民說，多年來引用水庫的水都沒問題，種植的酪梨等水果都強調用了烏山頭水庫的水來種植，生長良好，銷量很好，但最近接到老主顧電話都是看了媒體報導，都很擔心他用了有光電板的水庫的水，「種出來的東西會不會有毒」，雖然政府說不會有問題，但環保團體還是懷疑水質有問題，應該找有公信力的單位趕快來檢驗水質。

黃姓居民說，兒子原本要返鄉接手自家農地投入有機農作，因為附近的水面風景不錯，還想要開個小咖啡店，但原本的湖光山色多了光電板，讓人看了很不舒服，遊客也變少，而且環保團體質疑水質會因為光電板大面積的遮蔽陽光產生變化，讓孩子暫時打消返鄉的念頭。

立委王育敏辦公室主任何博倫說，地方擔心光電板清洗溶劑會影響水源和農作物，也會產生折射熱能和運作噪音等問題，現在漁電共生效果不是那麼好，豬舍、雞舍屋頂加裝光電板爭議較小，但嘉義縣溪口鄉曾發生漏電把豬電死，光電安全隱憂應是首要關注重點。