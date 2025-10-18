化解人民不信任 學者：應設光電社會評估機制

環境部昨宣布將針對太陽光電環境評估制度展開修正研議，環境部長彭啓明更認為，水面型光電應納入環評。對此，環境權保障基金會副執行長許博任說，樂見其成；至於多少面積必須納入環評，建議可參考地面型光電板規模。

環境部今年初修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，針對太陽光電發電系統設置，除原位於重要濕地者應實施環評外，新增太陽光電位於「環境敏感區」及「山坡地」須進行環評。

不過許博任表示，年初修正的標準，部分太寬鬆、部分太嚴格。例如新增納入特地農業區的農業用地、自然保護區，但像是漁電共生區位，有一半在一般農業區、以及沿海地區自然保護計畫的一般保護區，因此認為應加嚴納入一般農業區、一般保護區。

至於新增納入山坡地設置裝置容量兩萬瓩以上，或面積十五公頃以上也應實施環評規定，許博任則認為，僅山坡地設有規模門檻，其他各目，如特定保育區、農牧用地等，卻未設限，導致相關光電設施若未符合「二千瓩以下或試驗計畫免環評」規定，即須全面辦理環評，恐過於嚴格，建議其他各目也應設有一定規模以上的認定標準。

許博任提到，大規模光電開發恐大幅改變、遮蔽地表，影響土壤、排水、生態，社會經濟面向則可能排擠農漁民、原住民族的土地使用，也可能影響地景，但這些社會經濟影響，向來都不是環評擅長處理的項目，期盼未來能加聘相關專業的環評委員。

政大地政系教授鄭安廷表示，淨零目標要達標，必須全體國人一同行動，如社區屋頂平面等小規模應能鬆綁推動，但達一定規模面積的建設確實應該另行討論。

鄭安廷說，國內歷來都將光電板視為鄰避設施，社會對烏山頭水庫建設光電板一案可謂極度不信任、有疑惑，建議應設立環境或社會評估機制，召集社區或利害關係人討論，透過程序取得社會的信任，也許台灣也能就此談論出屬於自己的機制或版本。