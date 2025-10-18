浮動光電 研議一定面積納環評

七月的丹娜絲風災毀損逾十二萬片太陽能光電板，近日又有烏山頭水庫的浮動式光電板遭外界質疑影響水質。環境部長彭啓明昨表示，將以科學證據、公開透明為原則，檢討整體的太陽光電環評制度，確保綠能發展以環境保護為先。

至於水面型（浮動式）光電板是否新納入環評？彭啓明認為，一定面積以上應納入，但目前世界各國都沒有水面型光電相關的環評指引，還需進一步討論多少面積規模以上納入才合理，盼各界在月底前提出意見。

環境部環保司司長徐淑芷補充，最快可望今年底、明年初提出「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案。

環境部年初修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，除位於重要濕地者，也新增太陽光電位於「環境敏感區」及「山坡地」須進行環評。環境部指出，近期已啟動認定標準的總檢討，並於上月廿四日函請中央、地方政府於本月底前提出修法建議。

對於外界質疑光電板恐汙染水質？環境部指出，從七月十四日至九月八日。針對嘉南地區滯洪池（含新庄等）完成五次抽驗，僅少數點位驗出的砷、錳略高，研判與自然背景值相關，整體遠低於法規標準。至於外界關注的新庄滯洪池附近「紅色積水」，查核應是土壤腐植酸所致。

至於烏山頭水庫檢測結果，環境部說，各項指標物質多為微量、接近偵測極限，符合飲用水相關標準。

彭啓明認為，台灣的光電推進速度明顯放緩，跟過去一年多外界對光電板有不同意見有關，國人對太陽光電有諸多不信任，接下來將由國環院主責，邀集專家學者、收集國外文獻與政策，就八大面向啟動太陽光電對環境衝擊研究，包括土地利用與地形地貌、水文水質與水環境、生態系與生物多樣性、氣候微氣象、全生命周期之能源與碳效益、社會影響與人文景觀、施工噪音與擾動、退役回收與長期監測，建立可量化、可追溯的決策依據。