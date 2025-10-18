聽新聞
水面型光電擬納環評

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
環境部研議將水面型光電納入環評，部長彭啟明表示，將在10月底前彙整各界意見，制定明確面積與審查標準，並以環保優先、科學依據及社會共識為原則推動修法。 記者余承翰／攝影
環境部研議將水面型光電納入環評，環境部長彭啟明昨（17）日表示，目前全世界尚無統一環境指引，不過我國將率先研議訂定明確標準，預計10月底前彙整中央部會、地方政府及環團意見，建立合理面積與審查基準，將以「環境保護優先、科學數據為依據、取得社會共識」為原則，再後續推動相關修法。

7月颱風丹娜絲造成嘉南地區滯洪池光電板毀損，近日烏山頭水庫設置水面型光電引發關注。針對水庫及滯洪池設置水面型太陽光電是否應納入環評制度，環境部昨日舉行「啟動太陽光電環評認定標準檢討作業」記者會。

彭啟明指出，環境部今年1月新增太陽光電位於「環境敏感區」及「山坡地」須進行環評，至於水面型光電部分，雖無國際通例，但環境部將先蒐集各界意見，再以科學數據守護水質與生態，啟動太陽光電環評認定標準檢討作業。

環保司司長徐淑芷說明，後續將依程序預告草案，廣納各界回饋，待社會取得共識後再正式公告實施。

同時，環境部也公布嘉南地區受損光電設施及烏山頭水庫最新水質檢驗成果。過去丹娜絲颱風造成約12.1萬片光電板受損，業者已全數依規清除，政府未動用公帑。

環境部7月中至9月初針對嘉南滯洪池進行五次抽驗，僅少數點位砷、錳值略高，屬自然背景，整體均符合法規標準。烏山頭水庫光電區域的水質檢測亦未見污染，各項物質濃度多接近偵測極限值，飲用水安全無虞。此外，環境部也完成光電板粉碎、浸泡試驗，模擬極端條件下的環境風險，結果皆符合飲用水水源標準。

