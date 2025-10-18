中經院：今年GDP上修至5.45%

中華經濟研究院昨（17）日大幅上修今年最新經濟成長率預測至5.45%，較7月預測大增2.4個百分點。中經院院長連賢明指出，AI科技熱潮推升全球對半導體需求，經濟呈「內外皆溫」，且下半年維持暢旺。中經院是目前首家國內主要機構將今年經濟成長率上修至5%以上。

至於明年經濟成長動能預期將轉弱，預估GDP成長率放緩至2.55%。但投資與出口仍為主要動能，AI應用與半導體投資仍是中長期發展關鍵，若能強化供應鏈布局，台灣經濟仍具延續成長的條件。

中經院指出，原先預期美國關稅政策將為全球經濟帶來高度不確定性，然而台灣整體經濟表現優於預期，第1季經濟成長率為5.45%，第2季攀升至8.01%，第3季亦維持在5.82%，連賢明指出，除非第4季降至2%以下，全年經濟成長率才可能低於5%，但機率不高，因此中經院上修全年成長預測至5.45%，顯示國內外動能均表現穩健。

美中新一輪談判將於11月展開，中國再度緊縮稀土出口限制，連賢明表示，這次預測並未納入美國關稅達到100%、或是中國對稀土進行全面管控，但評估這種極端狀況發生機率不高，且台灣半導體產業並不是稀土的主要使用者，而是設備商會使用到這些稀土，對台灣產業直接的影響沒有那麼大，因此對今年經濟仍抱持審慎樂觀的態度。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，今年半導體與AI產業需求強勁，帶動投資與出口同步成長，為主要支撐動能。今年第4季有普發現金等政策帶動民眾消費信心，全年仍可維持高檔水準。