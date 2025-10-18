韌性特別預算三讀 普發1萬最快11月上旬入帳

立法院會昨（17）日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含「普發現金1萬元」預算2,360億元。行政院隨後表示，將儘速執行普發現金。財政部預計11月上旬起按次序發放，第一批將是直接入帳者。

韌性特別預算經費上限為5,700億元，行政院歲出編列5,500億元，昨日立法院會經朝野協商決議，刪減國防部預算近51億元、刪減勞動部「支持勞工安定就業」媒體宣傳費2,000萬元並凍結4,000萬元，以及衛福部挹注全民健康保險基金凍結1億元，後續需提出檢討專案報告且經同意後，始得動支。三讀表決後總計減列52億9,870.5萬元，改列5,447億129.5萬元。

包含普發萬元現金在內的「韌性特別預算」三讀通過後，立法院長韓國瑜敲槌宣布，並且朝野共識不提出復議。依據韌性特別條例第9條規定，於特別預算公布後一個月內，開始執行普發現金發放作業，並於七個月內發放完畢。

行政院隨後表示，將儘速執行普發現金。根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM提領、郵局領現、造冊發放等五類。財政部預計於總統公告預算案當天舉行記者會，說明普發現金發放相關時程，推估11月上旬便可以按次序發放。

行政院發言人李慧芝表示，韌性特別預算案是為因應美國對等關稅以及國際情勢的重要政策，強化並擴大產業支持範圍，預算通過後，政府將能更全面照顧受衝擊業者。對於挹注健保基金等遭凍結的預算案，李慧芝強調，有關部會將儘速提出專案報告，期望立法院能夠早日解凍。