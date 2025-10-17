台灣恐成美中談判籌碼？中經院連賢明：我們要對自己有信心

美中貿易角力再起，外界憂心台灣恐淪為談判籌碼。中華經濟研究院院長連賢明表示，雖然國際情勢變化快速、地緣風險加劇，但台灣產業具強大韌性，企業應對自身實力保持信心，企業赴海外投資並非技術外流，而是分散風險的策略布局。

連賢明指出，台灣2025年經濟成長動能仍穩健，中經院預測今年GDP成長率上修至5.45%，優於市場普遍預期，主要受出口回溫帶動，顯示台灣經濟表現「比預期好」。

針對台美談判進展，連賢明分析，目前仍處於「起起伏伏、走走停停」階段，短期內難有重大突破。他以美韓貿易協定為例，歷經多時談判仍未完全定案，顯示此類協議往往需長時間協商。他預料，美中雙方可能於亞太經濟合作會議（APEC）期間會晤，台美談判進度可望在美中會談後更趨明朗。

日前行政院副院長鄭麗君提出在美打造產業園區構想，外界也擔心，美中角力下，台灣恐淪為談判籌碼。連賢明回應，台灣企業要對自己有信心，赴外地投資，不一定代表技術流失。事實上，企業赴美設廠最大挑戰，是美國當地技術工人與工程人才短缺，使產能擴張速度受限；即使投入龐大資本，要建構先進製程工廠仍非易事。

中經院副院長王健全補充，傳統產業如模組、工具機廠商，若能趁勢赴美布局產業園區，除可強化談判籌碼，也有助吸引美方資金回流，開創新契機。

但遠雄人壽風控長儲蓉則提醒，中國大陸掌握全球稀土資源，對半導體供應鏈影響深遠；若大陸以稀土出口管制作為談判籌碼進行美中磋商，台灣被牽連其中也並非不可能，政府與企業更需未雨綢繆。