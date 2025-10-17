20年磨1館！台中國際會展中心啟用能抗關稅衝擊嗎？業者吐心聲

工具機產業受美國關稅重創，台中國際會展中心歷經三任市長、產業界期盼20年，終於開幕。產業界表示，雖然遲到，但總算盼到，喜迎「前店後廠」的新時代，但目前一期攤位數2360攤，還在壓力測試階段，以工具機產業來說，預估要3500攤才夠用，其他產業也是一位難求，二期開館很急迫。

在工具機產業受美國關稅重創之際，產業界表示，不過目前一期2360個攤位卻是「僧多粥少」，多家公會直言攤位數「秒殺」，預估工具機展需3500攤才夠用，急迫呼籲二期展館加速興建。

台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長林松益說，今天感到無比的激動、感謝，更充滿了興奮，因為「這個展覽館真的等的太久了」，非常感謝台中市政府多年來的努力，終於台中有屬於自己的展覽館，業者不用再把大型機具、人員拉往台北，展完以後再費時費力拉回台中，台中實現「前店後廠」，擁有地主隊的優勢，買客對產品有興趣，馬上可赴工廠實際參訪，更有利於推廣全球外銷、搶單。

林松益指出，以國外的工具機大展展場約有台中國際會展中心至少二倍大、約五展館，公會明年三月在台中會展中心參展的「台灣國際工具機展」，總攤位1700攤，但公會會員數高達800家，僅有400家能參與，尚有一半無法參展，「僧多粥少」，預估要3500攤才夠用，因此二期開館很急迫。

台灣手工具機工業同業公會理事長謝武志說，公會會員家數470家，由公會主辦首展10月21日登場的「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，參展廠商400家，攤位數800攤，但也是一開放報名就秒殺，可見攤位數還是不夠。

謝武志指出，手工具業除了關稅，尚面臨美國擴大鋼鋁50%關稅難關，此展已有1000家全球廠商登記，預計將吸引6000家國際廠商參觀，增加非美訂單，可以說是台中國際展覽中心壓力測試。

立法院副院長江啟臣指出，會展中心的成立，落實研發、生產及銷售在地一條龍策略，相信一期很快就不夠用，期待二期盡速興建，未來透過會展中心，讓台中走向國際，讓世界走進台中，期盼台中成為世界新中心、台灣的新門戶。