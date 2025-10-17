快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

20年磨1館！台中國際會展中心啟用能抗關稅衝擊嗎？業者吐心聲

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際會展中心首展將在21日由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」打頭陣。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心首展將在21日由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」打頭陣。圖／台中市政府提供

工具機產業受美國關稅重創，台中國際會展中心歷經三任市長、產業界期盼20年，終於開幕。產業界表示，雖然遲到，但總算盼到，喜迎「前店後廠」的新時代，但目前一期攤位數2360攤，還在壓力測試階段，以工具機產業來說，預估要3500攤才夠用，其他產業也是一位難求，二期開館很急迫。

在工具機產業受美國關稅重創之際，產業界表示，不過目前一期2360個攤位卻是「僧多粥少」，多家公會直言攤位數「秒殺」，預估工具機展需3500攤才夠用，急迫呼籲二期展館加速興建。

台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長林松益說，今天感到無比的激動、感謝，更充滿了興奮，因為「這個展覽館真的等的太久了」，非常感謝台中市政府多年來的努力，終於台中有屬於自己的展覽館，業者不用再把大型機具、人員拉往台北，展完以後再費時費力拉回台中，台中實現「前店後廠」，擁有地主隊的優勢，買客對產品有興趣，馬上可赴工廠實際參訪，更有利於推廣全球外銷、搶單。

林松益指出，以國外的工具機大展展場約有台中國際會展中心至少二倍大、約五展館，公會明年三月在台中會展中心參展的「台灣國際工具機展」，總攤位1700攤，但公會會員數高達800家，僅有400家能參與，尚有一半無法參展，「僧多粥少」，預估要3500攤才夠用，因此二期開館很急迫。

台灣手工具機工業同業公會理事長謝武志說，公會會員家數470家，由公會主辦首展10月21日登場的「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，參展廠商400家，攤位數800攤，但也是一開放報名就秒殺，可見攤位數還是不夠。

謝武志指出，手工具業除了關稅，尚面臨美國擴大鋼鋁50%關稅難關，此展已有1000家全球廠商登記，預計將吸引6000家國際廠商參觀，增加非美訂單，可以說是台中國際展覽中心壓力測試。

立法院副院長江啟臣指出，會展中心的成立，落實研發、生產及銷售在地一條龍策略，相信一期很快就不夠用，期待二期盡速興建，未來透過會展中心，讓台中走向國際，讓世界走進台中，期盼台中成為世界新中心、台灣的新門戶。

經發局說明，台中國際會展中心是中台灣首座達國際規格的專業會展場館，兼具展覽館與會議中心，全館可容納1萬2600人，提供2360個室內外展攤，首展將由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」於21日至23日打頭陣，後續由「台中工具機暨智慧製造展」、「百業百工博覽會」以及「台灣國際工具機展」接力登場。

「台中國際會展中心」今舉辦開展啟動儀式。記者趙容萱／攝影
「台中國際會展中心」今舉辦開展啟動儀式。記者趙容萱／攝影
台中國際會展中心首展將在21日由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」打頭陣。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心首展將在21日由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」打頭陣。圖／台中市政府提供
「台中國際會展中心」今舉辦開展啟動儀式。記者趙容萱／攝影
「台中國際會展中心」今舉辦開展啟動儀式。記者趙容萱／攝影

工具機 關稅 美國 研發

延伸閱讀

台中國際會展中心將開展 五金工業展先登場

期盼20年...台中國際會展中心今啟動宣布開展 盧秀燕：面臨關稅強心針

美韓拚十天完成關稅細節談判 傳美要韓擴大採購美國黃豆

台中國際會展中心首展五金工具博覽會21日登場 捷運接駁直達會場

相關新聞

中經院示警四大變數 恐牽動台灣未來經濟走勢

中華經濟研究院17日發布2025年台灣經濟預測報告，雖預估今年GDP成長率上看5.45%，但明年將放緩至2.55%。中經...

台灣恐成美中談判籌碼？中經院連賢明：我們要對自己有信心

美中貿易角力再起，外界憂心台灣恐淪為談判籌碼。中華經濟研究院院長連賢明表示，雖然國際情勢變化快速、地緣風險加劇，但台灣產...

20年磨1館！台中國際會展中心啟用能抗關稅衝擊嗎？業者吐心聲

工具機產業受美國關稅重創，台中國際會展中心歷經三任市長、產業界期盼20年，終於開幕。產業界表示，雖然遲到，但總算盼到，喜...

莊翠雲將赴韓出席APEC財長會議 聚焦數位金融與永續財政

財政部長莊翠雲將於10月20日至22日率團赴韓國仁川，出席亞太經濟合作（APEC）財政部長會議，並與金管會副主委陳彥良及...

台中無薪假逾2,000人 立委呼籲市府「分錢市民股東」

立法院17日三讀通過韌性特別預算，其中包括全民普發現金一萬元，預計可望公布後一個月內執行發放。台中立委何欣純在網路社群上...

中經院估今年經濟成長率5.45％ 龔明鑫估成長趨勢將延續

對於中經院預估全年經濟成長率達5.45%%，對此，經濟部長龔明鑫表示，經濟部長期觀察出口表現強勁，整體出口在第1、第2季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。