影／烏山頭水庫光電板爭議 環境部將納入環評

從七月的丹娜絲風災毀損逾10萬片光電板，到近日烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。民眾黨團今在立法院院會討論事項，提出暫停核准任何水庫型光電執照。環境部長彭啓明今天表示，將針對太陽光電環境評估制度展開研議，確保綠能發展需以環境保護為先，將以科學證據、公開透明為原則，強化制度與監測。

政府宣稱烏山頭水庫雖然有光電板，但對環境沒有任何影響、水質無虞。不過有當地居民很擔心，因為政府之前都沒有跟地方說明就直接架了光電板，現在政府說不會有問題，但是民間環保團體還是懷疑水質有問題，應該找有公信力的單位趕快來檢驗水質。 近日烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質，環境部今天強調將以科學證據、公開透明為原則，強化制度與監測。記者劉學聖／攝影