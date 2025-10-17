莊翠雲將赴韓出席APEC財長會議 聚焦數位金融與永續財政

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部長莊翠雲。記者曾學仁／攝影
財政部長莊翠雲將於10月20日至22日率團赴韓國仁川，出席亞太經濟合作（APEC）財政部長會議，並與金管會副主委陳彥良及多位財金官員共同參與。財政部指出，此次會議是亞太地區最重要的財經政策對話平台之一，莊部長將代表我國分享推動「財政永續」、「金融創新」及「數位轉型」的具體成果，展現台灣在國際財金舞台的參與能量。

財政部指出，本屆APEC財長會議以「區域永續成長與共享繁榮」為主題，由韓國副總理兼企劃財政部長具潤哲（Yun-Cheol Koo）主持，各會員經濟體將針對全球與區域經濟情勢、財政政策方向及數位金融發展等議題交換意見。

會議同時邀請國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）、亞洲開發銀行（ADB）及APEC企業諮詢委員會（ABAC）等組織參與討論，並於會後發布聯合聲明，總結APEC區域在財政與金融合作上的成果與未來方向。

財政部強調，我國代表團將透過此次會議，向各國分享台灣如何在穩健財政基礎下，推動民間參與公共建設、促進數位金融發展及強化金融韌性等政策成效，莊部長也將藉此深化與各國的交流，持續拓展財政外交，強化多邊及雙邊合作關係，展現台灣積極融入亞太區域經濟合作的決心與貢獻。

