莊翠雲將赴韓出席APEC財長會議 聚焦數位金融與永續財政
財政部長莊翠雲將於10月20日至22日率團赴韓國仁川，出席亞太經濟合作（APEC）財政部長會議，並與金管會副主委陳彥良及多位財金官員共同參與。財政部指出，此次會議是亞太地區最重要的財經政策對話平台之一，莊部長將代表我國分享推動「財政永續」、「金融創新」及「數位轉型」的具體成果，展現台灣在國際財金舞台的參與能量。
財政部指出，本屆APEC財長會議以「區域永續成長與共享繁榮」為主題，由韓國副總理兼企劃財政部長具潤哲（Yun-Cheol Koo）主持，各會員經濟體將針對全球與區域經濟情勢、財政政策方向及數位金融發展等議題交換意見。
會議同時邀請國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）、亞洲開發銀行（ADB）及APEC企業諮詢委員會（ABAC）等組織參與討論，並於會後發布聯合聲明，總結APEC區域在財政與金融合作上的成果與未來方向。
財政部強調，我國代表團將透過此次會議，向各國分享台灣如何在穩健財政基礎下，推動民間參與公共建設、促進數位金融發展及強化金融韌性等政策成效，莊部長也將藉此深化與各國的交流，持續拓展財政外交，強化多邊及雙邊合作關係，展現台灣積極融入亞太區域經濟合作的決心與貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言