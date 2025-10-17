中經院示警四大變數 恐牽動台灣未來經濟走勢

中華經濟研究院17日發布2025年台灣經濟預測報告，雖預估今年GDP成長率上看5.45%，但明年將放緩至2.55%。中經院指出，全球政經環境仍充滿變數，美國貿易政策、主要經濟體貨幣走向、中國大陸內需復甦，以及國內投資與廠商信心，將是左右台灣經濟表現的四大不確定因素。

中經院分析，全球經濟雖在AI投資與科技需求帶動下維持動能，但外部風險仍多、影響層面廣，未來台灣景氣走勢仍須觀察下列四項挑戰：

第一、美國貿易政策不確定性仍高。中經院指出，美國與多國貿易談判雖逐漸落定，但關稅政策仍未明朗。且S&P Global最新數據顯示，9月美國進口年減5.8%，其中資本財下降25.7%，反映美國製造業疲軟。目前預估美國第4季海運進口量年減14.4%，中國大陸對美出貨可能下滑超過兩成，關稅政策變化將牽動全球貿易與台灣出口表現。

第二、主要經濟體貨幣政策動向不明朗。隨著通膨趨緩，美歐多國進入降息周期，但降息步調與持續性仍具不確定性，歐洲央行（ECB）至2025年9月暫停降息，反映對經濟前景的謹慎態度？依據密西根大學10月調查顯示，民眾對未來一年通膨預期仍高達4.6%，顯示物價壓力未解。

第三、中國大陸經濟復甦不穩。大陸近期透過財政擴張與救市措施刺激經濟，雖出現短期回升，但房地產市況低迷、通縮陰霾未散、青年失業率仍高。S&P Global預估中國大陸經濟成長率2026年恐降至2.5%，對全球景氣造成下行壓力。但中國大陸仍是台灣主要出超來源，一旦大陸內需回落或兩岸關係出現波動，將影響台灣出口結構與廠商投資決策。

第四、國內投資與廠商信心仍待觀察。依據財政部統計，9月資本設備進口年增57.4%，半導體與資通設備分別大增89.5%、98.3%，顯示企業持續加碼投資。但自4月發布對等關稅政策以來，製造業PMI走勢震盪、已連月低於榮枯線，對未來六個月的展望也低於50，顯示企業信心轉趨審慎；服務業展望指數同樣下滑，反映廠商對未來景氣態度保守，投資持續力道仍待觀察。

中經院指出，台灣雖受AI與高科技投資支撐短期成長，但國際政經風險與廠商信心變化，將是未來經濟能否維持穩健的最大挑戰。