快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

中經院示警四大變數 恐牽動台灣未來經濟走勢

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中經院院長連賢明指出，從美國對南韓要求就可以發現，美國現在要求「要賺我的錢就要做我的人」。圖／聯合報系資料照片
中經院院長連賢明指出，從美國對南韓要求就可以發現，美國現在要求「要賺我的錢就要做我的人」。圖／聯合報系資料照片

中華經濟研究院17日發布2025年台灣經濟預測報告，雖預估今年GDP成長率上看5.45%，但明年將放緩至2.55%。中經院指出，全球政經環境仍充滿變數，美國貿易政策、主要經濟體貨幣走向、中國大陸內需復甦，以及國內投資與廠商信心，將是左右台灣經濟表現的四大不確定因素。

中經院分析，全球經濟雖在AI投資與科技需求帶動下維持動能，但外部風險仍多、影響層面廣，未來台灣景氣走勢仍須觀察下列四項挑戰：

第一、美國貿易政策不確定性仍高。中經院指出，美國與多國貿易談判雖逐漸落定，但關稅政策仍未明朗。且S&P Global最新數據顯示，9月美國進口年減5.8%，其中資本財下降25.7%，反映美國製造業疲軟。目前預估美國第4季海運進口量年減14.4%，中國大陸對美出貨可能下滑超過兩成，關稅政策變化將牽動全球貿易與台灣出口表現。

第二、主要經濟體貨幣政策動向不明朗。隨著通膨趨緩，美歐多國進入降息周期，但降息步調與持續性仍具不確定性，歐洲央行（ECB）至2025年9月暫停降息，反映對經濟前景的謹慎態度？依據密西根大學10月調查顯示，民眾對未來一年通膨預期仍高達4.6%，顯示物價壓力未解。

第三、中國大陸經濟復甦不穩。大陸近期透過財政擴張與救市措施刺激經濟，雖出現短期回升，但房地產市況低迷、通縮陰霾未散、青年失業率仍高。S&P Global預估中國大陸經濟成長率2026年恐降至2.5%，對全球景氣造成下行壓力。但中國大陸仍是台灣主要出超來源，一旦大陸內需回落或兩岸關係出現波動，將影響台灣出口結構與廠商投資決策。

第四、國內投資與廠商信心仍待觀察。依據財政部統計，9月資本設備進口年增57.4%，半導體與資通設備分別大增89.5%、98.3%，顯示企業持續加碼投資。但自4月發布對等關稅政策以來，製造業PMI走勢震盪、已連月低於榮枯線，對未來六個月的展望也低於50，顯示企業信心轉趨審慎；服務業展望指數同樣下滑，反映廠商對未來景氣態度保守，投資持續力道仍待觀察。

中經院指出，台灣雖受AI與高科技投資支撐短期成長，但國際政經風險與廠商信心變化，將是未來經濟能否維持穩健的最大挑戰。

景氣 通膨 關稅 經濟成長率

延伸閱讀

中荷爭端衝擊車用晶片 恐波及美國汽車生產

中經院估今年經濟成長率5.45％ 龔明鑫估成長趨勢將延續

又面臨卡脖 紐時：美700藥品 至少使用1種「中獨有原料」

美擬撤銷香港電訊在美營運權！「港美漫遊恐斷」股價急跌近5%

相關新聞

哥哥殺了弟弟...還能繼承爸爸留下的遺產？律師：台灣法律下喪失權利

一場兄弟間的口角爭執，竟演變為悲劇命案。男子有二名兒子，某日，兄弟因細故爆發激烈爭執，大兒子怒火中燒，失控殺害二兒子，男子雖然悲痛欲絕，仍選擇原諒大兒子，並委請律師為其辯護，不久男子病逝後未留下遺囑，繼承人僅大兒子一人。 根據民法規定，若繼承人「故意致被繼承人或應繼承人於死」且「受刑之宣告」，即喪失繼承權，不僅針對殺害被繼承人，也包括殺害同順位或前順位的繼承人。 本案中，大兒子殺害的是同繼承順位的二兒子，且已有刑事有罪判決確定，構成絕對失權。即使男子原諒大兒子的行為，法律仍不予恢復繼承權，該男子的遺產因無其他繼承人，恐將歸屬國庫。

期盼20年...台中國際會展中心今啟動宣布開展 盧秀燕：面臨關稅強心針

中部產業期盼20年的台中國際會展中心今舉辦開展啟動儀式，市長盧秀燕率市府團隊，外貿協會董事長黃志芳及多名產業領袖齊聚宣布...

龔明鑫：雙軸轉型強化產業韌性 特別預算全力支持企業

經濟部長龔明鑫17日出席「經濟部產業競爭力輔導團啟動大會」時提到，最近國際情勢變化帶來許多挑戰，對等關稅只是其中一項，氣...

莊翠雲將赴韓出席APEC財長會議 聚焦數位金融與永續財政

財政部長莊翠雲將於10月20日至22日率團赴韓國仁川，出席亞太經濟合作（APEC）財政部長會議，並與金管會副主委陳彥良及...

中經院示警四大變數 恐牽動台灣未來經濟走勢

中華經濟研究院17日發布2025年台灣經濟預測報告，雖預估今年GDP成長率上看5.45%，但明年將放緩至2.55%。中經...

台中無薪假逾2,000人 立委呼籲市府「分錢市民股東」

立法院17日三讀通過韌性特別預算，其中包括全民普發現金一萬元，預計可望公布後一個月內執行發放。台中立委何欣純在網路社群上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。