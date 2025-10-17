台中無薪假逾2,000人 立委呼籲市府「分錢市民股東」

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
普發現金預算三讀通過，立委何欣純呼籲台中市府「分錢市民股東」。圖／何欣純提供
立法院17日三讀通過韌性特別預算，其中包括全民普發現金一萬元，預計可望公布後一個月內執行發放。台中立委何欣純在網路社群上發文譬喻，如果把台中市政府想像成一間大公司，市民當然就是這家公司的股東；如果公司能賺錢，股東就可以分享成果。

何欣純表示，如果公司能賺錢，所有股東當然都努力支持；無論公司業績提升、資產處分、投資收益、或公司有盈餘，也都應該要適當回饋股東、維護股東的權益，最好的方式當然就是發放現金股利。

何欣純指出，台中市議會日前的大會決議，要求台中市府研議辦理，將送議會報告說明，同時立法院也三讀通過，決定普發現金一萬元，表示「經濟成果、全民共享」的理念獲得各黨派支持。

何欣純提到，其實她早就曾在2023年疾呼中央普發現金，後來在前總統蔡英文、與前行政院長蘇貞昌的支持下，全民普發現金6,000元，並且弱勢、中低收入戶再加碼。

何欣純表示，立院三讀通過韌性特別預算，普發現金最快11月發放，國際情勢變化多端，台中實施無薪假公司家數及人數，據近期統計有近百家企業逾2,000人，顯示基層面臨生活壓力，中央已經率先普發現金，何欣純拋出相關主張，就是希望地方首長，也能將台中經濟發展成果和市民共享。

普發現金 股東 立法院

