水面型光電板惹議 彭啓明：將納入環評 多少面積再研議

從七月的丹娜絲風災毀損逾10萬片光電板，到近日烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。環境部彭啓明今表示，將針對太陽光電環境評估制度展開研議，確保綠能發展需以環境保護為先，將以科學證據、公開透明為原則，強化制度與監測。

對於水面式（浮動式）光電板是否納入環評？彭啓明說，從目前資料，世界各國針對水面型光電都沒有環評指引，但他也不會因全世界都沒有，就說不做，因此正在研議多少面積納入環評合理，也希望各界能在10月底前提意見，環境部再盡快提出制度檢討。環境部環保司司長徐淑芷說，最快可在今年底、明年初提出認定標準的草案版本。

媒體進一步追問，若科學數據、國外案例不足以佐證，水面型光電板是否就不納入環評？彭啓明說，若未納入還是會對環境造成衝擊，「我認為一定面積就要納入（環評）」，只是還須研議多少面積納入。

環境部1月已修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，除位於重要濕地者，也新增太陽光電位於「環境敏感區」及「山坡地」須進行環評。環境部指出，近期已啟動認定標準的總檢討，並於上月24日函請中央、地方政府於本月底前提出修法建議，後續將依程序加速辦理。

環境部表示，有關太陽光電應否實施環評與其規模，各國依土地條件與能源結構不同而異，我國已相對嚴格。經查先進國家如美、德、日、韓等並未明定水面型太陽光電應實施環評，但我國仍會以環境保護優先，依科學數據及社會共識，納入本次修正研議。

彭啓明說，有些人認為小小一塊面積就要環評，但基本上全世界沒有這樣的案例，因為環評要花很多錢、時間，這些都是成本，也會導致光電推展速度變慢，他不是說推動一定要快，而是必須基於環境保護。

光電板爭議，從七月的丹娜絲風災起始，環境部說，從7月14日至9月8日針對嘉南地區滯洪池(含新庄等)完成五次抽驗，僅少數點位驗出的碑、錳略高，研判與自然背景值相關，整體遠低於法規標準，未見汙染風險。至於外界關注的新庄滯洪池附近「紅色積水」，現場查核應是土壤腐植酸所致，非光電設施滲流除。

至於近日的烏山頭水庫檢測結果，環境部指，各項指標物質多為微量、接近偵測極限，符合飲用水相關標準，不影響飲用水安全，近5年水庫透明度介於1.4至1.8公尺，也屬台南各水庫前段水準，設置光電後也未有明顯變化。除此，環境部也於阿公店、烏山頭水庫的上下游及左右側設點實測，今年1月、3月完成採樣並分析12項重金屬，也對光電板破碎後進行溶出與浸漬等情境試驗，皆符合飲用水水源水質標準。

彭啓明說，國人對太陽光電有諸多不信任與質疑，因此接下來將由國環院主責，邀集專家學者、蒐集國外文獻與政策，就八大面向啟動太陽光電對環境衝擊研究，包括土地利用與地形地貌、水文水質與水環境、生態系與生物多樣性、氣候微氣象、全生命週期之能源與碳效益、社會影響與人文景觀、施工噪音與擾動、退役回收與長期監測，建立可量化、可追溯的決策依據。

環境部強調，政府將以科學證據、透明公開與社會溝通為原則精進環評認定標準，並以常態監測與情境試驗確保水質與生態安全，同步推動長期追蹤與回收機制，確保綠能發展需以環境保護為先。