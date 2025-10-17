影／環境部研議光電環評增列 彭啟明：以環境保護優先
環境部今天宣布將就太陽光電環境評估制度展開修正研議，環境部長彭啟明指出，美、德、日、韓等先進國家未明定水面型太陽光電應實施環評，我國已相對嚴格，未來仍會以環境保護優先，盼在不影響環境下繼續發展光電。
環境部也公布嘉南地區受損光電設施與烏山頭水庫的最新水質檢驗成果。環境部針對嘉南地區滯洪池（含新庄等）完成五次抽驗，僅少數點位砷、錳略高，研判與自然背景值相關，整體遠低於法規標準，未見污染風險。
烏山頭水庫水質檢測結果則顯示，雖然天然有機質可能對比色法造成一定干擾，但各項指標物質多為微量、接近偵測極限，符合飲用水相關標準，不影響飲用水安全。近五年水庫透明度介於1.4至1.8公尺，屬臺南各水庫前段水準，設置光電後亦未有明顯變化。
