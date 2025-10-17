快訊

中經院估今年經濟成長率5.45％ 龔明鑫估成長趨勢將延續

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中經院預估全年經濟成長率達5.45%。（本報系資料庫）
對於中經院預估全年經濟成長率達5.45%，對此，經濟部龔明鑫表示，經濟部長期觀察出口表現強勁，整體出口在第1、第2季均維持 20%以上成長，顯示外銷動能穩定。尤其AI發展趨勢強勁，需求仍相當殷切，短期內不太可能被其他因素扭轉，預期這股成長趨勢仍將持續。

他指出，目前科技產業表現亮眼，但中小企業與傳統產業部分確實面臨挑戰與衝擊。為此，政府啟動「產業競爭力輔導團」，並感謝立法院通過特別預算，讓經濟部能利用資源協助傳產在此時加速轉型與升級。

龔明鑫強調，高科技產業未來幾年仍將維持良好表現，政府的重點是協助傳統產業趁勢升級，縮小產業落差，避免出現「冰火兩重天」的景氣分化現象。

經濟部 傳統產業 龔明鑫

哥哥殺了弟弟...還能繼承爸爸留下的遺產？律師：台灣法律下喪失權利

一場兄弟間的口角爭執，竟演變為悲劇命案。男子有二名兒子，某日，兄弟因細故爆發激烈爭執，大兒子怒火中燒，失控殺害二兒子，男子雖然悲痛欲絕，仍選擇原諒大兒子，並委請律師為其辯護，不久男子病逝後未留下遺囑，繼承人僅大兒子一人。 根據民法規定，若繼承人「故意致被繼承人或應繼承人於死」且「受刑之宣告」，即喪失繼承權，不僅針對殺害被繼承人，也包括殺害同順位或前順位的繼承人。 本案中，大兒子殺害的是同繼承順位的二兒子，且已有刑事有罪判決確定，構成絕對失權。即使男子原諒大兒子的行為，法律仍不予恢復繼承權，該男子的遺產因無其他繼承人，恐將歸屬國庫。

期盼20年...台中國際會展中心今啟動宣布開展 盧秀燕：面臨關稅強心針

中部產業期盼20年的台中國際會展中心今舉辦開展啟動儀式，市長盧秀燕率市府團隊，外貿協會董事長黃志芳及多名產業領袖齊聚宣布...

龔明鑫：雙軸轉型強化產業韌性 特別預算全力支持企業

經濟部長龔明鑫17日出席「經濟部產業競爭力輔導團啟動大會」時提到，最近國際情勢變化帶來許多挑戰，對等關稅只是其中一項，氣...

台中無薪假逾2,000人 立委呼籲市府「分錢市民股東」

立法院17日三讀通過韌性特別預算，其中包括全民普發現金一萬元，預計可望公布後一個月內執行發放。台中立委何欣純在網路社群上...

中經院估今年經濟成長率5.45％ 龔明鑫估成長趨勢將延續

對於中經院預估全年經濟成長率達5.45%%，對此，經濟部長龔明鑫表示，經濟部長期觀察出口表現強勁，整體出口在第1、第2季...

水面型光電要納入環評嗎？環境部鬆口研議方向、10月底彙整意見

烏山頭水庫設置水面型光電引發關注，針對水庫及滯洪池設置水面型太陽光電是否應納入環評制度，環境部長彭啓明17日表示，目前全...

