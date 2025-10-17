聽新聞
中經院估今年經濟成長率5.45％ 龔明鑫估成長趨勢將延續
對於中經院預估全年經濟成長率達5.45%，對此，經濟部長龔明鑫表示，經濟部長期觀察出口表現強勁，整體出口在第1、第2季均維持 20%以上成長，顯示外銷動能穩定。尤其AI發展趨勢強勁，需求仍相當殷切，短期內不太可能被其他因素扭轉，預期這股成長趨勢仍將持續。
他指出，目前科技產業表現亮眼，但中小企業與傳統產業部分確實面臨挑戰與衝擊。為此，政府啟動「產業競爭力輔導團」，並感謝立法院通過特別預算，讓經濟部能利用資源協助傳產在此時加速轉型與升級。
龔明鑫強調，高科技產業未來幾年仍將維持良好表現，政府的重點是協助傳統產業趁勢升級，縮小產業落差，避免出現「冰火兩重天」的景氣分化現象。
FB留言