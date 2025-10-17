中經院估今年經濟成長率5.45％ 龔明鑫估成長趨勢將延續

一場兄弟間的口角爭執，竟演變為悲劇命案。男子有二名兒子，某日，兄弟因細故爆發激烈爭執，大兒子怒火中燒，失控殺害二兒子，男子雖然悲痛欲絕，仍選擇原諒大兒子，並委請律師為其辯護，不久男子病逝後未留下遺囑，繼承人僅大兒子一人。 根據民法規定，若繼承人「故意致被繼承人或應繼承人於死」且「受刑之宣告」，即喪失繼承權，不僅針對殺害被繼承人，也包括殺害同順位或前順位的繼承人。 本案中，大兒子殺害的是同繼承順位的二兒子，且已有刑事有罪判決確定，構成絕對失權。即使男子原諒大兒子的行為，法律仍不予恢復繼承權，該男子的遺產因無其他繼承人，恐將歸屬國庫。

