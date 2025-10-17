水面型光電要納入環評嗎？環境部鬆口研議方向、10月底彙整意見

烏山頭水庫設置水面型光電引發關注，針對水庫及滯洪池設置水面型太陽光電是否應納入環評制度，環境部長彭啓明17日表示，目前全世界尚無針對水面型光電的統一環境指引，不過我國將率先研議訂定明確標準，預計十月底前彙整中央部會、地方政府及環團意見，建立合理面積與審查基準，將以「環境保護優先、科學數據為依據、取得社會共識」為原則，再後續推動相關修法。

環境部舉行「啟動太陽光電環評認定標準檢討作業」記者會，彭啓明指出，太陽光電發展是全球能源轉型的重要工具，目前全球裝置容量預估到2025年底將達到2,800 GW，台灣則約15 GW，僅占全球0.5%。

彭啓明坦言，近年國內光電推動速度放緩，部分原因在於環境疑慮與假訊息干擾，外界期盼環評能作為把關機制，但也必須兼顧再生能源的推動速度與合理成本。

彭啓明指出，我國目前環評制度已屬國際上較嚴格版本，日本需達40 MW才需環評，我國則為20 MW、山坡地15公頃以上即需評估，至於水面型光電部分，雖無國際通例，但環境部不會因此消極以對，將先蒐集各界意見，再依科學方法擬定合理範圍，若有具體建議與科學數據，未來也會滾動檢討與修正，讓制度更具彈性、能因應新興能源技術發展。

環保司司長徐淑芷說明，環境部將先蒐集各界意見，若有具體建議並具科學數據基礎，會據以研擬認定標準與制度修正，後續將依程序預告草案，廣納各界回饋，待社會取得共識後再正式公告實施。

徐淑芷強調，環評認定標準會在一定時間內滾動檢討，保留制度彈性，才能跟上時代與科技變遷，讓再生能源發展與環境保護之間更具彈性與可行性。

另外，環境部也公布嘉南地區受損光電設施及烏山頭水庫最新水質檢驗成果。彭啓明說，過去丹娜絲颱風造成約12.1萬片光電板受損，業者已全數依規清除，政府未動用公帑。近期社群流傳的「紅水」照片與「死亡鳥類」影像均經查證為誤導或假訊息，其中紅水為農地腐植酸所致，並非污染滲流。

環境部自7月中至9月初針對嘉南滯洪池進行五次抽驗，僅少數點位砷、錳值略高，屬自然背景，整體均符合法規標準。烏山頭水庫光電區域的水質檢測亦未見污染，各項物質濃度多接近偵測極限值，飲用水安全無虞。

此外，環境部也完成光電板粉碎、浸泡試驗，模擬極端條件下的環境風險，結果皆符合飲用水水源標準，未來將啟動「太陽光電對環境衝擊研究」，結合國內外專家，系統性分析土地利用、水質生態、氣候效益與回收監測等八大面向，建立可量化的評估模式。

彭啓明說，環境部將持續檢討太陽光電環評制度，強化監測與資訊公開，確保在推動綠能的同時，能兼顧環境安全與社會信任，有科學、有溝通、有共識，才是台灣永續發展的基礎。