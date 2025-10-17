快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

把握高息甜蜜期 卡位投等美債趁現在 00959B公告最新配息

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

聯準會正式啟動降息循環，加之中美貿易衝突持續升溫，全球債市氣氛明顯轉多，具備高票息優勢的投資等級債ETF再度成為市場資金焦點！大華投等美債15Y+ETF（00959B）經理人郭修誠指出，自今年9月啟動降息之後，聯準會鴿派立場愈加明確，降息之外，聯準會更有望結束縮表，意味未來貨幣政策寬鬆空間更大，現在正是投資人卡位降息初期「高息甜蜜期」的好時點。

聯準會主席鮑爾14日最新公開談話，除了對降息立場更加明確之外，甚至表態可望結束自2022年中開始的縮減資產負債表。郭修誠表示，美國通膨降溫，更重要的是勞動市場展現明顯疲態，代表聯準會很有可能採取更加寬鬆貨幣政策對應，預估2025年至少在11、12月各有一次降息機會，而縮表最快可能會在2026年上半年結束。

郭修誠指出，在利率轉折期，具備高票息、長天期特色的投資等級債ETF是投資人有利的鎖利工具。其中，票面利率、殖利率在同類產品中皆居前的大華投等美債15Y+ETF正是優選標的。

00959B嚴選票面利率最高前10%、剩餘存續期間15年以上的投資等級債，並透過月配息設計提供投資人持續現金流。隨降息循環展開，高票息長天期債可望同時受惠於「息收＋價差」雙引擎，為追求穩健收益的投資人創造長期機會。不過，當前市場震盪加劇，投資人進場前也應關注價格波動風險。

00959B已於10月16日公告最新配息結果，每單位配發0.045元，持續維持穩健的月月配息節奏。除息日為11月3日，收益發放日為11月25日。若想參與此次配息發放，最後買進日為10月31日！

降息 月配息

延伸閱讀

市場估今年還2次降息！專家樂觀：債市多頭將臨、00959B卡位月月領高息

技嘉、緯穎 押中長天期

九檔債券ETF 日均量逾萬張

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

相關新聞

哥哥殺了弟弟...還能繼承爸爸留下的遺產？律師：台灣法律下喪失權利

一場兄弟間的口角爭執，竟演變為悲劇命案。男子有二名兒子，某日，兄弟因細故爆發激烈爭執，大兒子怒火中燒，失控殺害二兒子，男子雖然悲痛欲絕，仍選擇原諒大兒子，並委請律師為其辯護，不久男子病逝後未留下遺囑，繼承人僅大兒子一人。 根據民法規定，若繼承人「故意致被繼承人或應繼承人於死」且「受刑之宣告」，即喪失繼承權，不僅針對殺害被繼承人，也包括殺害同順位或前順位的繼承人。 本案中，大兒子殺害的是同繼承順位的二兒子，且已有刑事有罪判決確定，構成絕對失權。即使男子原諒大兒子的行為，法律仍不予恢復繼承權，該男子的遺產因無其他繼承人，恐將歸屬國庫。

期盼20年...台中國際會展中心今啟動宣布開展 盧秀燕：面臨關稅強心針

中部產業期盼20年的台中國際會展中心今舉辦開展啟動儀式，市長盧秀燕率市府團隊，外貿協會董事長黃志芳及多名產業領袖齊聚宣布...

龔明鑫：雙軸轉型強化產業韌性 特別預算全力支持企業

經濟部長龔明鑫17日出席「經濟部產業競爭力輔導團啟動大會」時提到，最近國際情勢變化帶來許多挑戰，對等關稅只是其中一項，氣...

台中無薪假逾2,000人 立委呼籲市府「分錢市民股東」

立法院17日三讀通過韌性特別預算，其中包括全民普發現金一萬元，預計可望公布後一個月內執行發放。台中立委何欣純在網路社群上...

中經院估今年經濟成長率5.45％ 龔明鑫估成長趨勢將延續

對於中經院預估全年經濟成長率達5.45%%，對此，經濟部長龔明鑫表示，經濟部長期觀察出口表現強勁，整體出口在第1、第2季...

水面型光電要納入環評嗎？環境部鬆口研議方向、10月底彙整意見

烏山頭水庫設置水面型光電引發關注，針對水庫及滯洪池設置水面型太陽光電是否應納入環評制度，環境部長彭啓明17日表示，目前全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。