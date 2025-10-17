哥哥殺了弟弟...還能繼承爸爸留下的遺產？律師：台灣法律下喪失權利

快訊

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
根據民法規定，若繼承人「故意致被繼承人或應繼承人於死」且「受刑之宣告」，即喪失繼承權，不僅針對殺害被繼承人，也包括殺害同順位或前順位的繼承人。示意圖／Ingimage
根據民法規定，若繼承人「故意致被繼承人或應繼承人於死」且「受刑之宣告」，即喪失繼承權，不僅針對殺害被繼承人，也包括殺害同順位或前順位的繼承人。示意圖／Ingimage

一場兄弟間的口角爭執，竟演變為悲劇命案。男子有二名兒子，某日，兄弟因細故爆發激烈爭執，大兒子怒火中燒，失控殺害二兒子，男子雖然悲痛欲絕，仍選擇原諒大兒子，並委請律師為其辯護，不久男子病逝後未留下遺囑，繼承人僅大兒子一人。

台灣法律：殺害應繼承人即喪失繼承權

根據民法規定，若繼承人「故意致被繼承人或應繼承人於死」且「受刑之宣告」，即喪失繼承權，不僅針對殺害被繼承人，也包括殺害同順位或前順位的繼承人。

本案中，大兒子殺害的是同繼承順位的二兒子，且已有刑事有罪判決確定，構成絕對失權。即使男子原諒大兒子的行為，法律仍不予恢復繼承權，該男子的遺產因無其他繼承人，恐將歸屬國庫。

大陸法律：非為爭奪遺產而殺人者 仍可繼承該遺產

若依民法典，繼承人「故意殺害被繼承人」或「為爭奪遺產而殺害其他繼承人」，即喪失繼承權。

本案中，大兒子殺害二兒子的動機是口角爭執導致，並非為爭奪遺產，因此不構成喪失繼承權的法定事由，所以大兒子仍為合法繼承人，可依法承受遺產。

兩岸律師楊軒廷提醒：繼承權非絕對 行為與動機都是關鍵

繼承權雖為法定權利，但若行為違反倫理或法律規定，仍可能遭剝奪。繼承權的存否不僅取決於行為本身，更與動機、法律細節密切相關，兩岸制度雖有共同之處，但細節仍有極大的差異，不可不慎。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此

兩岸律師楊軒廷

一場兄弟間的口角爭執,竟演變為悲劇命案。男子有二名兒子,某日,兄弟因細故爆發激烈爭執,大兒子怒火中燒,失控殺害二兒子,男子雖然悲痛欲絕,仍選擇原諒大兒子,並委請律師為其辯護,不久男子病逝後未留下遺囑,繼承人僅大兒子一人。 根據民法規定,若繼承人「故意致被繼承人或應繼承人於死」且「受刑之宣告」,即喪失繼承權,不僅針對殺害被繼承人,也包括殺害同順位或前順位的繼承人。 本案中,大兒子殺害的是同繼承順位的二兒子,且已有刑事有罪判決確定,構成絕對失權。即使男子原諒大兒子的行為,法律仍不予恢復繼承權,該男子的遺產因無其他繼承人,恐將歸屬國庫。

