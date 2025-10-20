開戶、選股、交易一鍵搞定！華南永昌證券打造全民理財新生活

圖／華南永昌投信 提供

在全民理財的時代，投資早已不只是專業人士的事。華南永昌證券用科技與生活結合，打造出屬於投資人的「一鍵理財生態圈」，從開戶、選股到交易，輕鬆掌握理財節奏，投資變得更簡單、更聰明，也更有溫度。

台美股定期定額 讓投資成為生活的節奏

想開始投資卻不知道從哪下手？

華南永昌證券「台美股定期定額理財平台」主打低門檻、低手續費、高彈性，讓投資變成一種生活節奏。投資人可依自己的風險屬性，自由選擇台股或美股ETF與個股，還能「任選9個交易日扣款」，一次設定多個日期、分批投入、平均成本、降低風險。於114/12/31日止，若每月扣款金額在台股與美股各1萬元以內，更享均一價優惠手續費。對小資族來說，這不只是投資工具，而是一種理財習慣──「存小錢、買大股」，慢一點，但更穩。

華南e指沖App：行動理財族的閃電神器

市場資訊瞬息萬變，投資人需要一款懂自己的 App。

華南永昌證券自家研發的「華南e指沖」App，被用戶稱為「最懂投資人的App」，整合走勢圖、下單、帳務查詢三大功能，讓投資人一鍵完成交易。

像是「閃電帳務」可即時顯示可沖張數與損益變化，「反向出清」讓使用者一鍵賣出當日成交部位，「診股即可拍」整合評鑑分數與預估EPS，幫助快速判斷個股體質；而首創的「ETF雙向查詢」，讓ETF與成分股連動顯示，一頁看清重點；「除權息專區」更貼心彙整股利與除息日，投資時機一目了然。

不論是剛入門的新手、想衝績效的高手，「華南e指沖」都能因應需求，提供最對味的功能。對投資人而言，它不只是工具，更像是懂你節奏的理財夥伴。

適合【投資新手】：剛接觸投資與操作經驗有限的市場小白

圖／華南永昌投信 提供

適合【一般投資人】：有一定經驗，懂基本操作的中階用戶

圖／華南永昌投信 提供

適合【市場老手】：投資經驗豐富，具備自有策略的專業投資人

圖／華南永昌投信 提供

線上一鍵多開，24小時投資零時差

圖／華南永昌投信 提供

沒時間跑營業據點？現在開戶也能「一鍵搞定」。

華南永昌證券推出「線上開戶一鍵多開」服務，24小時隨時辦，年滿18歲即可線上開立證券、信託、複委託、信用帳戶。

如果已有華南銀行帳戶，更能「一鍵三開」，快速完成所有設定；沒有帳戶也沒問題，可同時開立「SnY數位帳戶」，一次搞定投資所需。想加開帳戶也行，系統支援24小時自助作業，投資版圖想擴充，隨時都能行動。

行動化 × 智能化 × 透明化 打造貼近生活的理財風景

華南永昌證券未來將持續以「行動化、智能化、透明化」為目標，讓投資更貼近每個人的生活節奏。

無論是想累積長期財富、掌握市場節奏，還是剛起步的新手，透過華南永昌證券的數位服務，一鍵開啟聰明理財，享受快意生活！

