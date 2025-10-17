龔明鑫：雙軸轉型強化產業韌性 特別預算全力支持企業

經濟部長龔明鑫17日出席「經濟部產業競爭力輔導團啟動大會」時提到，最近國際情勢變化帶來許多挑戰，對等關稅只是其中一項，氣候變遷等議題同樣重要。因此雙軸轉型也相當重要，這除了需要工協會協助外，也要集結大約25個經濟部相關法人共同支持外，經濟部也提出包括金融協助、升級轉型、開拓市場等方案，產業支持的任性特別預算也剛通過，將會利用這些資源全力支持企業。

龔明鑫致詞時指出，自9月1日上任後即與各大公協會會談，隨後走訪中南部與中小企業及傳產座談，蒐集第一線意見，了解產業在面臨衝擊時的實際需求與建議，以作為政府制定輔導措施的依據。

他強調，台灣不怕挑戰，關鍵在於團結與行動力。回顧2012年美中貿易戰，外界憂心台灣受波及，但台商回流形成「三大投資方案」，反而帶動投資與成長。新冠疫情期間，台灣防疫得當、供應鏈維持完整，成為全球標竿，帶動經濟成長率突破6%，顯示團結可化危機為轉機。

龔明鑫表示，當前國際挑戰不斷，除關稅外，氣候變遷與淨零轉型壓力同樣嚴峻。政府除動用特別預算與各項政策工具外，更要協助企業在人才與技術上升級，從根本強化產業體質。

談及「雙軸轉型」，龔明鑫說，重點在「數位轉型」與「永續發展」兩大方向。數位轉型部分，將推動AI導入與應用普及，並加強人才培訓與技術落地；永續發展方面，節能減碳與綠色生產是全球趨勢，台灣也必須加速落實，打造更具競爭力與永續性的產業環境。