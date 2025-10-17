快訊

期盼20年...台中國際會展中心今啟動宣布開展 盧秀燕：面臨關稅強心針

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部產業期盼20年的台中國際會展中心今舉辦開展啟動儀式，市長盧秀燕率市府團隊，外貿協會董事長黃志芳及多名產業領袖齊聚宣布正式開展，迎來四大產業指標大展。盧秀燕說，這是台灣面臨關稅重創之際一劑強心針，也為經濟秩序重組注入活水。

台中市政府自籌89億元在水湳經貿園區興建會展中心，去年完工，今年點交由外貿協會營運。現場首度公開「會展中心開箱影片」。

盧秀燕致詞說，這是她7年前對台中市的承諾，20多年前，各產業公會不斷向政府爭取在台中蓋會展中心，產業界的夢想「我們聽到了」。此案經前市長胡志強任內就已起案，一直到下任的林佳龍都沒開起來，她就任市長就說「當然要蓋，這是我的承諾，我一定要蓋，因為為了台灣拚經濟、為台中拚經濟」。

盧秀燕指出，當時台中債務高築，現金流最多只能借88億，可以光這個建設預算要58億 ，她堅持「非蓋不可」，終於在2019年開工，過程辛苦，經歷疫情、原物料大漲、缺工，工程難標出去，預算從58億追加到89億，市府團隊面臨極大壓力，終於在今年完工落成啟用。

盧秀燕說，首展為10月21日至23日登場的「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，此舉為目前飽受關稅壓力影響的中部手工具產業注入強心針；11月26日至29日的「台中工具機暨智慧製造展」、明年1月16日至19日的「百工百業博覽會」以及明年3月25日至28日的「台灣國際工具機展」。

盧秀燕指出，明年已經有51個檔期。另會展中心二期則由市府提供土地，在立委爭取中央60億元，將由經濟部出資興建，最快明年可動工。

外貿協會董事長黃志芳說，貿協使命為服務台灣產業走上國際舞台，感謝市府給貿協機會，以過去55年所累積國際會展經驗能量來營運，中台灣為台灣產業心臟地帶，也是商業、經濟能量最強大區塊，台中會展中心落成營運，對中台灣百工百業意義非凡。

黃志芳指出，今年地緣政治劇烈波動、供應鏈重組，美國對等關稅衝擊，產業界急得不得了，盼這座會展中心能盡快啟用，協助台中產業界面對未來挑戰，貿協義不容辭，與營造團隊全力推動二次裝修，經費由3億提升到4.5億，工程團隊加緊趕工、專業投入，全力打造最符合產業需求的頂級展館。

經發局說明，台中國際會展中心是中台灣首座達國際規格的專業會展場館，兼具展覽館與會議中心功能。全館可容納1萬2600人，提供2360個室內外展攤。展覽館具備5噸載重地板、12米挑高空間及直達四樓的專用車道，方便大型機具進出；會議中心則具備彈性隔間與中央廚房，可容納5000席。

