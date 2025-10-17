亞聚：第4季營收仍待觀察 關注中國 EVA 需求變化

受惠於EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂）價格自6月開始反彈，亞聚（1308）9月營收大幅躍升，年增41.1%；展望第4季，亞聚認為，EVA的價格仍受中國大陸太陽能EVA相關需求影響，以及大陸新產能增加衝擊。

亞聚9月營收為5.4億元，年增41.17%、月增17.57%。亞聚表示，上月營收成長，主因是部分8月訂單延遲至9月出貨，加上EVA價格持續走升，兩大因素雙雙推助業績；同時也推升第3季營收，較第2季成長約9.3%。

至於外界關注陶氏化學火災後續效應，亞聚則認為，由於陶氏已有部分產能恢復開工，目前該事件對亞洲市場地區的EVA及低密度聚乙烯塑膠粒（LDPE）帶來的影響有限。

綜觀今年價格走勢，亞聚認為，EVA的產品供需相當平衡，今年初中國大陸太陽能需求優於預期，EVA價格大漲，第2季價格又走開始走跌；今年6月時，以伊戰爭爆發，更抵銷原先美國關稅帶來的不利因素，再度推升EVA價格。

展望第4季，亞聚表示，需觀察太陽能對於EVA的需求，以及中國大陸新產能增加狀況；太陽能需求部分，由於今年需求已優於預期，未來是否繼續增加，尚待觀察；而年底中國大陸仍有新產能開出，也可能影響供需；再加上價格自7月起已上漲一陣子，擔心第4季漲勢承壓。

此外，近日美中貿易再度緊張，市場也關心塑化產業如何評估衝擊。亞聚表示，該公司產品直接銷美占比低，因此承受衝擊有限，最主要仍體現在客戶心理因素，進而影響購買行為。亞聚說明，該公司LDPE產品以內銷為主，而EVA客戶以鞋廠為大宗；由於客戶產能多集中在東南亞，相關影響也不明顯。此外，近年該公司光伏級EVA產品，近年亦已銷往東南亞為主。

法人則普遍認為，第4季EVA鞋材及太陽能封裝膜等需求旺季到來，只要大陸EVA等新產能增加量不多，EVA的價格能維持高檔，第4季的營收表現依舊可期。