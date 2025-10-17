經濟成長內外皆溫 中經院上修今年 GDP 成長率至5.45%

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中經院上修今年 GDP 成長率至5.45%。圖為台北迪化街。記者林伯東／攝影
中華經濟研究院17日公布第4季台灣經濟預測，受惠於AI科技熱潮與對等關稅緩衝期帶動的提前拉貨效應，今年上半年經濟成長率高達6.75%，第二季更達8.01%。推升全年GDP成長率上修至5.45%，顯示台灣經濟表現優於預期。中經院指出，成長動能來自「內外皆溫」，整體景氣維持強勁。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，今年半導體與AI產業需求暢旺，帶動投資及出口同步成長，成為主要支撐。預估下半年在AI應用持續擴散下，第3季成長率約5.82%，第4季因基期偏高略降至2.71%，但全年仍可維持高成長。內需方面，全年貢獻達2.5個百分點，其中投資成長10.55%，貢獻2.73個百分點；國外淨輸出，也從上半年的負貢獻，轉為正貢獻2.95個百分點。

通膨方面，今年全年CPI年增率約1.81%，為連續三年高於2%後，首度降至2%以下。新台幣兌美元匯率全年平均約30.91元，較上年均價升值3.88%。全年失業率則預估維持在3.36%，顯示勞動市場仍穩定。

展望國際經濟，中經院分析，雖美國川普政府再執政帶來關稅政策不確定性，但因緩衝期、提前拉貨與貿易談判釋出管制解除的利多，全球貿易動能明顯回溫。S&P Global預測2025年全球成長率達2.69%，較3月預測上修0.21個百分點。

中國大陸方面，雖然在擴張財政與寬鬆貨幣政策支持下，上半年成長突破5%，但目前房市持續低迷、通縮陰霾與失業問題仍是潛在風險。

中經院指出，台灣今年前三季出口表現亮眼，全年商品與服務輸出成長率預估26.59%，輸入成長27.3%，淨輸出規模約3.63兆元，年增23.82%，為經濟成長提供強力挹注。另一方面，民間消費成長溫和，全年年增率約1.56%，主因基期偏高及出國旅遊增加，惟下半年受股市財富效應帶動，支出略有回升。

展望2026年，中經院認為，中經院預期台灣經濟成長率將放緩至2.55%，但投資與出口仍為主要動能。AI應用與半導體投資仍是中長期發展關鍵，若能強化供應鏈布局與科技創新，台灣經濟仍具延續成長的條件。

台中購物節國際化挨批吸引不到外籍人士 市府：持續深化加強宣傳

相關新聞

從區塊鏈到華爾街！奧丁丁那斯達克掛牌上市 68美元開出、收55.55美元

區塊鏈金融解決方案業者奧丁丁集團宣布，母公司OBOOK Holdings Inc.美國時間16日上午9時30分完成敲鐘儀...

財務長不只看報表 勤業眾信揭亞太 CFO 三大挑戰

面對地緣政治風險、關稅衝擊與市場不確定性，亞太區企業財務長（CFO）已不再只是管帳與看報表的幕後角色，而是企業轉型與營運...

憂台股AI熱錢與停滯產業成二個世界 林右昌：大家不願意面對的事實

民進黨前秘書長林右昌今天臉書表示，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景...

龔明鑫：雙軸轉型強化產業韌性 特別預算全力支持企業

經濟部長龔明鑫17日出席「經濟部產業競爭力輔導團啟動大會」時提到，最近國際情勢變化帶來許多挑戰，對等關稅只是其中一項，氣...

期盼20年...台中國際會展中心今啟動宣布開展 盧秀燕：面臨關稅強心針

中部產業期盼20年的台中國際會展中心今舉辦開展啟動儀式，市長盧秀燕率市府團隊，外貿協會董事長黃志芳及多名產業領袖齊聚宣布...

亞聚：第4季營收仍待觀察 關注中國 EVA 需求變化

受惠於EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂）價格自6月開始反彈，亞聚（1308）9月營收大幅躍升，年增41.1%；展望第4季...

