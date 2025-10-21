把黃金變存摺！華南銀推雙幣別黃金帳戶　再抽iPhone手機

圖／華南銀行 提供

面對國際金融市場波動與投資多元化趨勢，黃金再次成為許多民眾資產配置的重要選項。華南銀行「黃金存摺」成穩健理財新選擇，線上開戶就可輕鬆投資，年底前交易滿10筆再抽iPhone 16 Plus手機。

雙幣別選擇 投資更靈活

華南銀行自民國99年開辦「黃金存摺」以來，憑藉交易便捷、免保管費、可小額入手等特色，深受穩健型投資人青睞。

「黃金存摺」是結合黃金買賣與保管的金融服務，以存摺方式登載黃金交易紀錄，免收保管費、不支付利息。依計價幣別分為新臺幣與美元兩種版本：

新臺幣計價以1公克黃金為基本單位，投資人可於營業時間買進或回售，並可選擇提領實體黃金條塊。

美元計價則以1英兩（約31.1公克）為基本單位，適合具外匯帳戶的客戶，買賣資金可直接於外匯活期存款帳戶扣繳或存入。

新臺幣與美元計價可使用同一本存摺，各幣別的交易與餘額分別登錄，讓客戶靈活掌握資產分布。

線上申購更方便 定期定額輕鬆理財

除了臨櫃服務外，華南銀行也提供「黃金存摺線上服務」，客戶可透過網路銀行與行動銀行進行買進、回售、定期定額申購及查詢明細等功能。投資人可自由設定每月6、16、26日任一日或多日為投資日，享受「小額分批進場」的平均成本優勢。

申請方式簡單：

新戶可洽原開立新臺幣或美元存款帳戶的分行，申請網路銀行並設定轉出帳號及交易機制（SSL／FXML）。

既有網銀客戶只要開立黃金存摺帳戶，即可立即享有線上交易功能，省時又便利。

參與活動 抽最新iPhone 16 Plus

華南銀行表示，「黃金存摺」不僅能靈活配置資產，更是民眾面對市場不確定時的避險工具。為鼓勵客戶培養定期理財習慣，凡於活動期間開戶並完成指定交易筆數，即可自動獲得抽獎資格。預計將於115年1月抽出幸運得主。

此外，華南金融控股集團近日於統一時代百貨舉辦「華南大富翁 勇闖幸福島」嘉年華活動，大受民眾好評。現場闖關可獲得「華南幸福島帆布包」及多項精美禮品，完成任務還有機會抽中PlayStation 5主機與實體黃金。延續這股熱潮，華南銀行希望藉由黃金存摺活動，讓投資理財也能更有趣、更貼近生活。

穩健理財 從小額開始

華南銀行提醒，黃金屬避險性資產，價格雖具長期保值特性，但仍受國際市場波動影響。建議投資人可採定期定額分批布局的方式，逐步累積資產，達到風險分散與長期穩健增值的目標。

想掌握更多活動詳情，可洽全台華南銀行營業單位或上網：黃金存摺