快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed 放鴿、日本央行釋升息訊號 日圓強彈逼近150

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日圓現鈔。記者林伯東／攝影
日圓現鈔。記者林伯東／攝影

日圓兌美元17日盤中一度快升破150，臺灣銀行歷史匯率則顯示，日圓自9日低點0.203元攀升至目前約0.2077元，短短一週強升逾2%。國銀分析，主要受到美、日兩地貨幣政策訊號影響。

首先，美國聯準會理事米蘭（Miran）近日再度表態，支持本月降息2碼（50個基點），並警告美中貿易緊張升溫，恐加劇美國經濟下行風險，同時，費城聯準銀行10月商業景氣指數從9月的23.2暴跌至-12.8，顯示製造業景氣急轉直下。國銀分析認為，聯準會本月仍有望啟動降息，美元指數（DXY）可能測試下一個技術支撐97.5。

其次，日本央行總裁植田和男昨日受訪時表示，未來將進一步收緊貨幣政策，市場解讀為日銀預留升息空間。

在美日利差縮窄背景下，日圓匯率持續走強。不過，國銀預期日本央行本月升息機率仍低，較可能於今年底或明年初正式啟動升息循環。

日本央行 日圓匯率 美國聯準會

延伸閱讀

美股多頭可望延續

全球股市 四題材撐腰

市場押注Fed一次降息2碼 理事米倫稱貿易緊張加劇經濟不確定性

Fed下任主席人選 12月面試

相關新聞

從區塊鏈到華爾街！奧丁丁那斯達克掛牌上市 68美元開出、收55.55美元

區塊鏈金融解決方案業者奧丁丁集團宣布，母公司OBOOK Holdings Inc.美國時間16日上午9時30分完成敲鐘儀...

財務長不只看報表 勤業眾信揭亞太 CFO 三大挑戰

面對地緣政治風險、關稅衝擊與市場不確定性，亞太區企業財務長（CFO）已不再只是管帳與看報表的幕後角色，而是企業轉型與營運...

憂台股AI熱錢與停滯產業成二個世界 林右昌：大家不願意面對的事實

民進黨前秘書長林右昌今天臉書表示，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景...

Fed 放鴿、日本央行釋升息訊號 日圓強彈逼近150

日圓兌美元17日盤中一度快升破150，臺灣銀行歷史匯率則顯示，日圓自9日低點0.203元攀升至目前約0.2077元，短短...

接見加拿大駐台代表 林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

外交部長林佳龍16日於外交部與加拿大新任駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）會晤，並就台加關係與經貿...

AI強強滾！中經院率先大幅上修今年經濟成長率至5.45%

主計總處主計長陳淑姿前天表示下月底會將今年經濟成長率上調到接近5%，中華經濟研究院今天發布最新經濟預測，指出受惠於對等關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。