聽新聞
0:00 / 0:00
Fed 放鴿、日本央行釋升息訊號 日圓強彈逼近150
日圓兌美元17日盤中一度快升破150，臺灣銀行歷史匯率則顯示，日圓自9日低點0.203元攀升至目前約0.2077元，短短一週強升逾2%。國銀分析，主要受到美、日兩地貨幣政策訊號影響。
首先，美國聯準會理事米蘭（Miran）近日再度表態，支持本月降息2碼（50個基點），並警告美中貿易緊張升溫，恐加劇美國經濟下行風險，同時，費城聯準銀行10月商業景氣指數從9月的23.2暴跌至-12.8，顯示製造業景氣急轉直下。國銀分析認為，聯準會本月仍有望啟動降息，美元指數（DXY）可能測試下一個技術支撐97.5。
其次，日本央行總裁植田和男昨日受訪時表示，未來將進一步收緊貨幣政策，市場解讀為日銀預留升息空間。
在美日利差縮窄背景下，日圓匯率持續走強。不過，國銀預期日本央行本月升息機率仍低，較可能於今年底或明年初正式啟動升息循環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言