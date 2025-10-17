憂台股AI熱錢與停滯產業成二個世界 林右昌：大家不願意面對的事實

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨前秘書長林右昌今天臉書表示，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣並不那麼均衡，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，傳統製造業更是陷入衰退嚴重，形成了「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。

林右昌指出，不少朋友說，726大罷免這頁還沒有翻過去；藍白兩黨拚江山，政黨之間的爭鬥不會停歇，國際上美中貿易大戰，俄烏、加薩、巴土的地緣政治衝突不斷；加上台美對等關稅談判尚未結束，台灣高科技產業摸著石頭過河前進投資美國，成敗仍存在著諸多疑慮與不確定性。

林右昌說，焦慮與不安，期盼與希望，彼此震盪交錯，台灣政治需要「可被信任的治理力量」他也自問，在當前政經局勢下，能夠為台灣貢獻些什麼？又該做何努力呢？這陣子，靜下心來反思了很多，也逐步有了方向與答案。

林右昌表示，此時此刻，最需要做的是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，讓自己更有能力與智慧，為成為一個更好的自己而努力，唯有抱持如此的信念，才能在這個紛亂動盪的時刻，找到一條可以不斷奮鬥前進的道路，才能累積具備充足的能力，找台灣的出路，把不安轉變成希望，將焦慮轉化為機會。

林右昌 不安 大罷免

