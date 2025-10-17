快訊

AI強強滾！中經院率先大幅上修今年經濟成長率至5.45%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI熱潮延燒不止，台灣受惠AI帶動半導體需求，中經院率先大幅上修今年經濟成長率到5.45%。（路透）

主計總處主計長陳淑姿前天表示下月底會將今年經濟成長率上調到接近5%，中華經濟研究院今天發布最新經濟預測，指出受惠於對等關稅緩衝期帶動提前拉貨效應，以及AI科技熱潮，將今年經濟成長率從7月預測的3.05%，大幅上修2.4個百分點到5.45%，是國內主要經濟預測機構第一個將今年經濟成長率上修到5%以上。中經院並預測明年經濟成長率為2.55%。

中經院指出，由於對等關稅緩衝期出現提前拉貨效應， AI科技熱潮推升全球對半導體需求，台灣2025年上半年經濟成長高達6.75%，其中第2季更達8.01%。下半年延續AI熱潮，商品與服務輸出與輸入在商品貿易維持暢旺情形下，第3季經濟成長率初估約5.82%，第4季受基期偏高影響，經濟成長動能略緩，成長率約為2.71%，併計全年經濟成長率為5.45%。

中經院指出，今年經濟成長模式呈現「內外皆溫」情勢，內需貢獻2.50個百分點，其中國內投資在基期效應、AI熱潮支撐下，全年成長達10.55%，貢獻2.73個百分點，為內需主要支撐。國外淨輸出揮別上年之負貢獻，轉為正貢獻2.95個百分點。

至於通膨方面，中經院預測2025年全年CPI年增率約為1.81%，於連續三年增幅高於2%後，首度低於2%。至於2025年全年兌美元匯率平均價約為30.91元，較上年均價32.11升值3.88%。

由於台灣下半年經濟成長量能持續旺，亞洲開發銀行10月初大幅上調台灣GDP至5.1％，主計總處主計長陳淑姿也在立院備詢時間坦言，之前主計總處對於全年經濟增速4.45％的預測有些低估，會再上調至近於5％。

