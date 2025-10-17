快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

勞動部模範移工暖心計畫 助菲籍移工與女兒重聚

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部模範移工暖心計畫。勞動部／提供
勞動部模範移工暖心計畫。勞動部／提供

為感謝移工朋友對台灣社會與產業的付出，勞動部辦理模範移工暖心計畫，不僅表揚在各領域表現優異的移工，也讓移工能夠有機會在台與親人團聚，共同見證榮耀時刻。移工不只是台灣經濟與社會的重要夥伴，更是台灣社會的一份子，期盼透過暖心計畫讓更多人看見移工的努力與溫情。

「來到台灣的時候，我最小的女兒只有3歲。」菲律賓移工Myrna是一位5個孩子的單親母親，為了孩子的生活與教育，她獨自來台擔任家庭看護工。她細心照顧1名重度多重障礙的女孩，從最初的擔心與不安，到如今能從對方咳嗽的聲音判斷情緒與需求。

Myrna的耐心與專業，讓孩子的家人與醫師都見證了明顯進步，也讓她脫穎而出，獲得雇主與花蓮縣政府推薦，榮獲全國模範移工殊榮。

勞動部提到，多年離家打拚的Myrna，最大遺憾是與孩子分離。她的兒子仍記得當年母親離開的那天，只以為是去買東西，卻沒想到那一別就是多年。

為了讓像Myrna這樣的移工能有機會與親人團聚，勞動部與花蓮縣政府及移工來源國駐台機構合作，安排模範移工的家屬來台參與頒獎典禮。

當Myrna的兒女打開飯店房門，驚見母親現身時，全家相擁而泣，場面感人。Myrna表示，這份榮譽不僅屬於對她努力工作的肯定，更是對多年思念家鄉親人的回報與力量來源。

勞動部希望透過模範移工暖心計畫，鼓勵在各崗位努力奮鬥的移工朋友，也能像Myrna一樣擁有在台與家人團聚的珍貴時光。期待暖心計畫的溫暖體驗，成為移工和親人們歸國後難忘的美好回憶，進一步展現台灣在國際人才競爭中的人文魅力及友善形象。

移工 勞動部 醫師

延伸閱讀

勞動力檢討 擬擴大引進移工

關稅衝擊嘉義製造業 勞動部推強化版僱用安定措施

深化運動產業專業與公信力 運動部鼓勵民間發展運動經紀人職能基準

長榮空服員猝逝…目前最重可罰150萬 是否加重裁罰政院這樣說

相關新聞

從區塊鏈到華爾街！奧丁丁那斯達克掛牌上市 68美元開出、收55.55美元

區塊鏈金融解決方案業者奧丁丁集團宣布，母公司OBOOK Holdings Inc.美國時間16日上午9時30分完成敲鐘儀...

財務長不只看報表 勤業眾信揭亞太 CFO 三大挑戰

面對地緣政治風險、關稅衝擊與市場不確定性，亞太區企業財務長（CFO）已不再只是管帳與看報表的幕後角色，而是企業轉型與營運...

憂台股AI熱錢與停滯產業成二個世界 林右昌：大家不願意面對的事實

民進黨前秘書長林右昌今天臉書表示，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景...

還稅於民久等了！ 立委籲政院加速普發萬元現金

立法院會17日處理包含普發萬元現金預算的韌性特別預算，預計中午前將進行三讀程序。立委張智倫上午於國是論壇表示，「普發一萬...

接見加拿大駐台代表 林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

外交部長林佳龍16日於外交部與加拿大新任駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）會晤，並就台加關係與經貿...

AI強強滾！中經院率先大幅上修今年經濟成長率至5.45%

主計總處主計長陳淑姿前天表示下月底會將今年經濟成長率上調到接近5%，中華經濟研究院今天發布最新經濟預測，指出受惠於對等關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。