勞動部模範移工暖心計畫 助菲籍移工與女兒重聚

為感謝移工朋友對台灣社會與產業的付出，勞動部辦理模範移工暖心計畫，不僅表揚在各領域表現優異的移工，也讓移工能夠有機會在台與親人團聚，共同見證榮耀時刻。移工不只是台灣經濟與社會的重要夥伴，更是台灣社會的一份子，期盼透過暖心計畫讓更多人看見移工的努力與溫情。

「來到台灣的時候，我最小的女兒只有3歲。」菲律賓移工Myrna是一位5個孩子的單親母親，為了孩子的生活與教育，她獨自來台擔任家庭看護工。她細心照顧1名重度多重障礙的女孩，從最初的擔心與不安，到如今能從對方咳嗽的聲音判斷情緒與需求。

Myrna的耐心與專業，讓孩子的家人與醫師都見證了明顯進步，也讓她脫穎而出，獲得雇主與花蓮縣政府推薦，榮獲全國模範移工殊榮。

勞動部提到，多年離家打拚的Myrna，最大遺憾是與孩子分離。她的兒子仍記得當年母親離開的那天，只以為是去買東西，卻沒想到那一別就是多年。

為了讓像Myrna這樣的移工能有機會與親人團聚，勞動部與花蓮縣政府及移工來源國駐台機構合作，安排模範移工的家屬來台參與頒獎典禮。

當Myrna的兒女打開飯店房門，驚見母親現身時，全家相擁而泣，場面感人。Myrna表示，這份榮譽不僅屬於對她努力工作的肯定，更是對多年思念家鄉親人的回報與力量來源。

勞動部希望透過模範移工暖心計畫，鼓勵在各崗位努力奮鬥的移工朋友，也能像Myrna一樣擁有在台與家人團聚的珍貴時光。期待暖心計畫的溫暖體驗，成為移工和親人們歸國後難忘的美好回憶，進一步展現台灣在國際人才競爭中的人文魅力及友善形象。