從區塊鏈到華爾街！奧丁丁那斯達克掛牌上市 68美元開出、收55.55美元
區塊鏈金融解決方案業者奧丁丁集團宣布，母公司OBOOK Holdings Inc.美國時間16日上午9時30分完成敲鐘儀式，約11時10分正式掛牌開放交易，成為亞洲首家直接掛牌上市並透過A類普通股交易的金融科技公司。
奧丁丁公布相關資料，那斯達克直接上市參考價為每股10美元，主要根據今年8月完結之最後一輪私募融資估值所訂定，上市當天以每股68美元開出，相較於參考價上漲近580%；盤中最高觸及每股90美元、最低為每股18.4美元，全日交易活絡並多次觸發那斯達克波動性熔斷機制。
奧丁丁最後以每股55.55美元收盤，較開盤價下跌18.3%，仍較參考價與最新一輪私募融資價格上漲超過450%；以收盤價計算，奧丁丁公司市值達約49億美元。上市首日成交量為216,843股，成交金額約879萬美元。奧丁丁指出，首日交易顯示國際資本市場對公司前景與成長潛力的高度關注，反映資本市場市場對奧丁丁商業模式、營運動能與國際擴張策略的信心。
