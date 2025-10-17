快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

金萬林攜矽晶定序與以色列Geneyx 打造「45分鐘基因健康掃描」新時代

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

基因檢測大廠金萬林-創（6645）宣布，子公司元萃數據科技（Essense AI）、矽晶定序高速科技（GeneASIC）與以色列Geneyx Genomex Ltd.三方共同簽署策略合作備忘錄（MOU），聯手開發全球首創、結合AI運算與基因解讀的全基因帶因者篩檢技術，共創「45分鐘基因健康掃描」新時代。

這項合作已於2025年10月14日至18日在美國波士頓舉行人類遺傳學年會（ASHG）上對外正式發布，預告一場AI驅動的基因醫學革命即將展開。金萬林表示，過去基因定序與分析往往需花上數天甚至數週，如今透過AI與硬體加速整合，分析時間可縮短至一個小時內。半小時得到下機數據，45分鐘可看到健康報告。

這場合作結合三家公司的核心優勢，GeneASIC提供以FPGA/ASIC為核心的高速運算技術，能在端側30分鐘內完成全基因體二級分析，比傳統方式快上數十倍；Geneyx 帶來臨床等級的AI基因解讀平台，可自動辨識疾病相關的基因變異並生成醫療級報告；金萬林公司則把這套AI解讀系統整合進旗下的元萃數據健康AI平台，結合專業醫療團隊，將下一代全基因帶因者篩檢真正落地到臨床與健康檢測市場中。

這項技術不只是醫學中心的高端儀器，而是一場AI超快版的全基因健康掃描革命，象徵著AI、生醫與臨床的深度整合，能幫助準爸媽做帶因者篩檢，針對罕病與癌症患者，能快速定位異常基因，協助診斷與治療。至於慢性病與健康族群，則有助了解個人基因與藥物反應、疾病風險，打造個人化健康管理。

金萬林創辦人陳惠娥指出，AI讓原本要花幾天、幾週的分析時間，縮短到45分鐘即可看到健康報告，這項技術不僅加快醫療決策，也能讓更多醫院與實驗室更有效率地服務病患。 這項全基因AI分析技術的核心價值，在於「幫醫師和病人更快、更準地找到問題」。

AI 基因檢測

延伸閱讀

川普警告哈瑪斯若繼續在加薩殺人 「將別無選擇，只能進去殺死他們」

哈瑪斯交還遺體2死者身分確認 以色列警告「歸還人質絕不妥協」

輝達工程師遭哈瑪斯囚禁738天獲釋！黃仁勳喊歡迎回家 同事：你的股票這2年不錯喔

黃小玫NK/T細胞淋巴癌逝「與EB病毒有關」 基因醫師：我們都感染過

相關新聞

從區塊鏈到華爾街！奧丁丁那斯達克掛牌上市 68美元開出、收55.55美元

區塊鏈金融解決方案業者奧丁丁集團宣布，母公司OBOOK Holdings Inc.美國時間16日上午9時30分完成敲鐘儀...

財務長不只看報表 勤業眾信揭亞太 CFO 三大挑戰

面對地緣政治風險、關稅衝擊與市場不確定性，亞太區企業財務長（CFO）已不再只是管帳與看報表的幕後角色，而是企業轉型與營運...

憂台股AI熱錢與停滯產業成二個世界 林右昌：大家不願意面對的事實

民進黨前秘書長林右昌今天臉書表示，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景...

還稅於民久等了！ 立委籲政院加速普發萬元現金

立法院會17日處理包含普發萬元現金預算的韌性特別預算，預計中午前將進行三讀程序。立委張智倫上午於國是論壇表示，「普發一萬...

接見加拿大駐台代表 林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

外交部長林佳龍16日於外交部與加拿大新任駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）會晤，並就台加關係與經貿...

AI強強滾！中經院率先大幅上修今年經濟成長率至5.45%

主計總處主計長陳淑姿前天表示下月底會將今年經濟成長率上調到接近5%，中華經濟研究院今天發布最新經濟預測，指出受惠於對等關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。