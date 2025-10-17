金萬林攜矽晶定序與以色列Geneyx 打造「45分鐘基因健康掃描」新時代

基因檢測大廠金萬林-創（6645）宣布，子公司元萃數據科技（Essense AI）、矽晶定序高速科技（GeneASIC）與以色列Geneyx Genomex Ltd.三方共同簽署策略合作備忘錄（MOU），聯手開發全球首創、結合AI運算與基因解讀的全基因帶因者篩檢技術，共創「45分鐘基因健康掃描」新時代。

這項合作已於2025年10月14日至18日在美國波士頓舉行人類遺傳學年會（ASHG）上對外正式發布，預告一場AI驅動的基因醫學革命即將展開。金萬林表示，過去基因定序與分析往往需花上數天甚至數週，如今透過AI與硬體加速整合，分析時間可縮短至一個小時內。半小時得到下機數據，45分鐘可看到健康報告。

這場合作結合三家公司的核心優勢，GeneASIC提供以FPGA/ASIC為核心的高速運算技術，能在端側30分鐘內完成全基因體二級分析，比傳統方式快上數十倍；Geneyx 帶來臨床等級的AI基因解讀平台，可自動辨識疾病相關的基因變異並生成醫療級報告；金萬林公司則把這套AI解讀系統整合進旗下的元萃數據健康AI平台，結合專業醫療團隊，將下一代全基因帶因者篩檢真正落地到臨床與健康檢測市場中。

這項技術不只是醫學中心的高端儀器，而是一場AI超快版的全基因健康掃描革命，象徵著AI、生醫與臨床的深度整合，能幫助準爸媽做帶因者篩檢，針對罕病與癌症患者，能快速定位異常基因，協助診斷與治療。至於慢性病與健康族群，則有助了解個人基因與藥物反應、疾病風險，打造個人化健康管理。

金萬林創辦人陳惠娥指出，AI讓原本要花幾天、幾週的分析時間，縮短到45分鐘即可看到健康報告，這項技術不僅加快醫療決策，也能讓更多醫院與實驗室更有效率地服務病患。 這項全基因AI分析技術的核心價值，在於「幫醫師和病人更快、更準地找到問題」。